才開撕就完敗… 暴紅小花後援會 遭經紀公司接管

張小斐剛暴紅就出現爭議。(取材自微博)

憑藉電影 「你好，李煥英」收穫大量人氣及流量的演員張小斐，一夕之間從三線小品演員成為了一線演員。不過她暴紅後爭議不斷，粉絲為她開撕演員袁珊珊、孫茜，早前更槓上經紀公司。近日，她的公司「大碗娛樂」聲明表示，張小斐全國粉絲後援會和官方粉絲團全部都解散，由公司接管「超話」主持人。

網易娛樂報導，對此，粉絲表示「太突然了」「張小斐作為45億票房女主，不用靠飯圈那一套，實力可以證明一切。」也有人認為粉絲太會搞事情，直言：「電影都是自己公司讓妳演的，撕什麼公司呀」「粉絲別太把自己當回事兒」「咱媽走的是青衣路線，別搞這些」等。

張小斐暴紅後收穫大批粉絲，也有了自己的個站和站姐，建立起後援會和超話，然而粉絲後續開始介入她的發展和工作；後援會日前表示，一直都聯絡不上張小斐的經紀團隊，因此發聲尋求公司回覆。

這篇宣告被指「開撕」大碗娛樂，網友們紛紛表示「這話裡話外是要開始撕公司了」、「這個時候撕團隊，把婓放在什麼立場了？」等。「手撕公司」、「對接經紀人」、「和老闆對話」，一般都是流量明星後援會才會做的事情，張小斐後援會這一舉動等於將藝人定位在「流量明星」上了。