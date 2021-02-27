Angelababy寵粉！慶生會帶4歲兒現身「都是自己人」

Angelababy現身成都火鍋店與粉絲一同提早慶生。(取材自微博)

女星Angelababy（楊穎）近來陷入與黃曉明婚變的傳聞中，屢被傳將官宣離婚，不過兩人都沒有回應。近日她不理會外界流言蜚語，趁著元宵節現身成都火鍋店，與粉絲一同提早慶祝32歲生日，還把從不露面的4歲兒子「小海綿」也帶到現場，感動大批粉絲直呼「超寵粉」。

Angelababy當天在自己開的火鍋店「宴請」粉絲，和粉絲一起過「元宵生日會」，提前慶祝自己32歲生日。Baby為了給粉絲驚喜，事先要求工作人員向粉絲保密自己也會出席，途中悄悄以一襲絕美古裝反串美少年驚喜現身，讓現場粉絲樂翻。

Angelababy現身成都火鍋店與粉絲一同提早慶生。(取材自微博)

Baby現場親手為粉絲挑選古裝穿上、切蛋糕，並赴每一桌為粉絲簽名、拍照、寒暄，看上去心情很好；而她的寵粉之舉不只如此，還特地將從不對外露臉的兒子小海綿也帶到現場，更直言：「都是自己人沒事。」把粉絲當成家人。

Angelababy把小海綿帶去現場。(取材自微博)

事後Baby在微博 PO出慶生會照片，並寫下「元宵節快樂，謝謝你們呀」，照片中只見小海綿也同樣穿著古裝，一個人乖巧地坐在位子上吃湯圓，可愛模樣瞬間融化大批粉絲心。不過遺憾的是，黃曉明依舊未露面，兩人十分低調。