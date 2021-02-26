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「明星大偵探」亂P賽琳娜手術照犯眾怒 節目組道歉

娛樂新聞組／綜合報導
「明星大偵探」用賽琳娜戈梅茲和法蘭西亞瑞莎當年進行腎移植手術後的照片，將頭P成了何炅與撒貝寧，惹來批評聲浪。（取材自微博）
「明星大偵探」用賽琳娜戈梅茲和法蘭西亞瑞莎當年進行腎移植手術後的照片，將頭P成了何炅與撒貝寧，惹來批評聲浪。（取材自微博）

最新一期「明星大偵探」中，節目組擅用賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）和法蘭西亞瑞莎（Francia Raisa）當年進行腎移植手術後拍的照片，剪輯P上何炅與撒貝寧後播出，引來賽琳娜戈梅茲中文粉絲站發表長微博抗議。

綜合媒體報導，賽琳娜戈梅茲的粉絲站表示：「這是一個發生在藝人賽琳娜戈梅茲和她朋友法蘭西亞瑞莎的真實事件，賽琳娜戈梅茲也因為這個手術在鬼門關走了一遭，術後兩人一起經歷了漫長而又痛苦的恢復過程，甚至要經歷一些痛苦的後遺症，所以不管出於任何目的，節目組都不應用賽琳娜戈梅茲的術後照作為素材展開劇情。」

粉絲站憤怒表示，賽琳娜戈梅茲公開這張照片的初衷是讓粉絲了解她的手術經歷，讓人們關注到紅斑狼瘡這一疾病，「同生共腎」、「往後餘腎」、「一腎何求」這樣的諧音梗非常的不恰當，並指出：「貴節目組把照片P圖用作綜藝節目，實在太無底線！」

「明星大偵探」節目組隨後在微博發文致歉，稱因節目中道具製作疏忽，傷害到當事人和關愛他們的人，對此深表歉意。發現問題後，節目組第一時間對相關內容進行了處理。今後必將慎重核查節目細節，謹防出現類似錯誤。

有網友稱，P圖是節目的常規操作，經常會把嘉賓的照片拿來P圖做線索。在凸顯節目效果之餘，也引發過不少歧義，例如能年玲奈、張新成、譚松韻的粉絲都表示過不滿。

「明星大偵探」將賽琳娜和法蘭西亞當年進行腎移植手術後的照片P圖，惹來批評聲浪。（...
「明星大偵探」將賽琳娜和法蘭西亞當年進行腎移植手術後的照片P圖，惹來批評聲浪。（取材自Instagram）

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