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張碧晨產女為進豪門？傳華晨宇砸2億安家費擺平

娛樂新聞組／綜合報導
據傳華晨宇（圖）豪擲2億人民幣「安家費」，不想讓張碧晨入家門。（取材自微博）
據傳華晨宇（圖）豪擲2億人民幣「安家費」，不想讓張碧晨入家門。（取材自微博）

歌手張碧晨不久前被爆出與人氣歌手華晨宇未婚產女，令一票粉絲跌破眼鏡。由於華晨宇在圈中是出名的富二代，有指張碧晨甘做未婚媽媽，全是為了嫁入豪門，日前又傳出，男方豪擲2億人民幣作「安家費」，據傳就是不想讓張碧晨入家門。

據悉，華晨宇在錄製綜藝「花兒與少年」時，就被節目組曝光了住處，像是一間獨棟別墅。但其實，這並不是華晨宇常住的地方。有知情人士爆料，華晨宇名下擁有多套別墅，大學期間他一直開豪車上學，家境不是一般富裕。

有媒體揭露，華晨宇家族是湖北某集團，是一個集貴金屬礦產開採、選冶、深加工、新材料研發、能源開發、房地產開發等綜合性企業集團。而核心企業湖北鑫銀貴金屬公司，年銷售額估高達18億人民幣。華晨宇可說是個不折不扣的「貴公子」。

此外，華晨宇近日遭粉絲爆料，其實早有新歡，對象還是「明日之子3」的學員樊博藝。據指，兩人在2019年10月就曾被拍到同遊日本，且過去樊博藝還曾PO出疑似華晨宇家中擺設的照片，宣示主權意味濃厚。

兩人交往後，華晨宇常常帶著小女友到處飛出國工作，在爆出有孩子後，小女友更是吵著要名分。但對此說法，當事人目前尚無回應。

據傳華晨宇豪擲2億人民幣「安家費」，不想讓張碧晨（圖）入家門。（取材自微博）
據傳華晨宇豪擲2億人民幣「安家費」，不想讓張碧晨（圖）入家門。（取材自微博）

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