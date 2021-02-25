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被酸全劇無帥哥 憨厚「贅婿」郭麒麟靠喜感圈粉

娛樂新聞組╱綜合報導
郭麒麟不靠顏值，靠演技吸粉。（取材自微博）
郭麒麟不靠顏值，靠演技吸粉。（取材自微博）

由郭麒麟、宋軼主演的網劇「贅婿」近日火了，雖然有網友笑虧「一眼望去都美女，全劇沒帥哥」，但該劇靠非典型美男、帶一點憨厚的男主角可愛寵妻狂圈粉。打開微博，「贅婿裡的經濟學思維」、「贅婿致富經」、「郭麒麟飯後甜點是皮蛋」、「蘇檀兒寧毅好甜」、「贅婿二次元選角」、「贅婿彈幕」…相關話題不斷登上微博熱搜榜。

羊城晚報報導，「贅婿」的男女主角，郭麒麟和宋軼的個人熱度也隨著劇集的熱播而急劇攀升，兩人不但分別拿下「骨朵熱度指數排行榜」第一名和第四名的好成績，還闖入了雲合數據「藝人霸屏榜」前五名。

報導指出，「贅婿」緣何成為開年爆款？近年來贅婿文的流行可謂功不可沒。但歸根結底，「贅婿」仍是「霸道總裁」故事的變種，迎合的也是部分人想要不費辛勞便輕鬆贏得人生成功的渴望。

報導說，「贅婿」改編自閱文同名IP。遭受友人背叛而陷入困境的商業大亨江皓辰（張若昀飾）意外穿越到武朝，成為蘇氏贅婿寧毅（郭麒麟飾）。入贅後他協助妻子蘇檀兒（宋軼飾）玩轉商界，更在機緣巧合下捲入朝廷紛爭中，最終成就一番家國大業。

劇中，郭麒麟飾演的寧毅儼然是一個技能開掛、運氣爆棚、自帶「金手指」的霸道總裁。作為穿越回古代的商業大亨，他不僅諳熟現代社會的商業規則和企業模式，還善於運用「拉人頭」「砍一刀」的電商模式，為蘇家新開的布坊贏得開門紅。除了是商業奇才，寧毅還棋藝高超，會寫小說，精通自由搏擊，甚至懂設計、懂機械，全不在話下。

據悉，郭麒麟是大陸相聲名師郭德綱兒子，他受到爸爸影響，從小喜愛相聲，2011年放棄學業、投身相聲界；剛開始登場時體型圓潤，經過5年時間努力甩肉，轉變為帥氣潮男，現在跨足綜藝、戲劇，潛力十足。

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