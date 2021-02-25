鄭爽劣跡再添一樁 傳張恒割韭菜幫賺3億 她食言未分紅

張恒和鄭爽之間的事不知何時才能落幕。（取材自微博）

話題女星鄭爽 上月被前男友張恒爆出到美國 找代理孕母又棄養兩子，形象重創，還遭點名「劣跡藝人」強力譴責並封殺。日前，張恒友人秦朝再透露稱，張恒當經紀人時候，幫鄭爽開發軟件「割韭菜」，賺兩、三億，鄭爽承諾分錢後，卻一分沒給。

網易娛樂報導，秦朝曾爆料稱，鄭爽「綠」了張恒，還經常精神折磨男方。文中講述了張恒與鄭爽之間的糾葛，怒斥鄭爽是文藝界的恥辱、自私的壞女人。文中寫到：鄭爽從一開始戀愛就在挖坑，把張恒當工具人綠他精神折磨他，勸張恒媽媽把孩子送人說萬一以後符合了我們可以再要（稱有錄音為證）。

文中透露鄭爽代孕的原因是「又想要孩子又想坑粉絲錢，還想到處撈金」。秦朝稱鄭爽利用感情逼張恒創業，做坑粉絲錢的東西。還提到張恒被鄭爽騙慘了，稱鄭爽毀了張恒的事業，毀了張恒的一輩子，隨後刪除微博 。隨後，該文章被刪除。

另方面，張恒再次更新微博，他表示如果自己真的攜款400萬逃跑，請大家立刻報警，自己會飛回來中國等著被抓。文中談到有關借了2000萬的事情，他表示自己真的沒興趣做這事，還稱當初礙於面子沒有簽過合同。至於網友們提到的要撫養費一事，張恒堅決表明立場「我自己的孩子，我自己口袋裡的錢養」，他本人沒興趣找人要撫養費，也沒有要過，在庭審結束後雙方的訴求列表可以讓大家看到。