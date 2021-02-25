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張智霖喊話想換新手機 網友調侃：袁詠儀先買包吧

娛樂新聞組╱綜合報導
袁詠儀酷愛買包，張智霖因此常常成為網友調侃的對象。（取材自微博）
袁詠儀酷愛買包，張智霖因此常常成為網友調侃的對象。（取材自微博）

港星張智霖發博卑微喊話「靚靚」詠儀：「我可以換最新款的折疊屏嗎」，有網友在評論區調侃道：「哈哈零花錢都不夠買個手機嗎！」 「還是先買個包吧！」「兩個愛馬仕起。」

因為袁詠儀酷愛買包，不得不給老婆買包的張智霖常常成為網友調侃的對象。網易娛樂報導，此前袁詠儀和老公張智霖合體參加「蒙面唱將猜猜猜」，當大家需要猜測兩人身分時，靚靚給出了提示，對在場的男士說：「你老婆有很多包你應該開心，因為這代表你疼她。」

報導說，袁詠儀又對站在旁邊的老公說道：「你能送包給我是你的福分」，張智霖則忍不住「斥」了一聲「去死吧」。一旁的大張偉忍不住表示：「你就這一句，起碼（得給靚靚買）四個包！」

袁詠儀和眾多女性一樣，酷愛買包，她的購物經歷也總是讓網友捧腹大笑。曾有網友在社交平台爆料表示，袁詠儀在疫情隔離結束之後，在愛馬仕買了6個包和16件衣服，非常瘋狂。

隨後，袁詠儀親自出面澄清此事，她表示並沒有此事，袁詠儀說道："不可能有6個包，都是小錢包，6件衣服都沒有，是帽子。"並且還打趣地說到："不要誇張，不然，不能入家門。"

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