人紅是非多？張小斐粉絲開撕經紀人

張小斐才暴紅沒多久，就發生粉絲開撕經紀人事件。（取材自微博）

開春最火電影 「你好，李煥英」將賈玲推上中國 影史票房最高女導演 ，主演張小斐也打了一場漂亮的翻身仗；但是張小斐才暴紅沒多久，日前後援會發出長文，開撕張小斐的經紀人與公司。

綜合媒體報導，事件源起是張小斐紅了，流量跟了上來，後援會要求按照流量明星路線操作。他們讓經紀人拿出張小斐後期的發展規畫，與粉絲團體對接，結果後援會多次聯繫經紀人都沒得到回覆。

後援會於是打著為張小斐好的名義，發文開撕公司，稱公司和工作人員沒有對接粉絲，對於後援會如何開展工作配合，經紀人不回覆甚至直接退群；後援會因此無法開展各項工作，故發聲尋求公司回覆，還以後續工作沒法展開為由，用罷工威脅經紀人按他們的想法做好對接工作。

對於張小斐後援會的做法，很多網友無法理解，因為她是一名演員，大家都覺得她不需要飯圈應援那一套，還有人吐槽後援會戲多，連粉絲對後援會的做法都很不滿，說她只是個私人號，官方也從未認證過，粉絲也都在讓後援會刪博，怕這件事會影響到張小斐。

而網友也多選擇站在經紀人這邊，因為他陪著張小斐一路從低谷走來，其中的心酸和不易只有他們知道，粉絲並沒有什麼立場來撕他們，之前張小斐沒火的時候，經紀人親自下場給她刷評論做數據，他的好粉絲都記得，經紀人的微博下也都是粉絲讓他不要理會後援會，聽公司安排的聲音。