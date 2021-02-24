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吳孟達罹肝癌 星爺關切病情 打破不和傳聞

娛樂新聞組／綜合報導
周星馳（右）與吳孟達曾經是黃金搭檔。（本報資料照片）
周星馳（右）與吳孟達曾經是黃金搭檔。（本報資料照片）

68歲吳孟達被港媒爆出罹患肝癌，好友田啟文（田雞）接受本報系電訪時證實此事，但說狀況並沒有外界想像的糟，消息一出讓身邊許多好友都很關心，「星爺」周星馳也是一看到新聞就焦急致電田啟文了解病情，此舉也破除周星馳、吳孟達不和的多年傳言。

田啟文與吳孟達交情甚好，私下一有空就會約出來喝茶，或是去賽馬場看賽馬，很早就知道他罹患重症。去年受到新冠肺炎影響，幾乎一整年沒有見面；再加上，吳孟達怕外界擔心，一直沒跟太多人說自己的病狀，就連與吳孟達合作多年的周星馳，在看到報導之前，並不知道此事。

但是星爺一看到報導，就想趕快了解病情，田啟文隔日則已先傳訊，告知周星馳目前的狀況，由此可見，周星馳關心老夥伴之情。

據悉，達叔過去和「星爺」周星馳合作多部電影，搞笑形象可說是影迷心中的最佳拍檔，可惜多年前兩人傳出疑因心結鬧翻不再往來，這回達叔傳出病重，有媒體預言星爺可能將出手幫忙達叔了。

幸好，吳孟達在手術過後，已致電給田啟文表示「大步檻過」（度過難關），接下來會好好休養接受化療，他的妻子也都在身邊照顧他。另與吳孟達合作「少林足球」的林子聰，也透過經紀公司表示，在得知達叔住院後，就曾致意想探望。

另據新浪網報導，被問及吳孟達治療費用是否日燒萬金、高達七位數，達叔有沒有叫人幫忙？田啟文表示，醫藥費的確很高，但達叔沒有叫人幫忙，他的子女要讀書，尚未返回香港。

據了解，吳孟達在1993年拍攝「花田喜事」認識第二任太太侯珊燕，三年後和女友盧少慈分手，同年迎娶侯珊燕。兩人育有一子一女，子女大約二十出頭，還沒有經濟能力，一家老小全靠吳孟達一人支撐。

田啟文(田雞)是吳孟達多年好友，也一直很關心他身體狀況。(取材自微博)
田啟文(田雞)是吳孟達多年好友，也一直很關心他身體狀況。(取材自微博)

周星馳 足球 電影

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