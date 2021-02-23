倪妮赴香港「拆彈」淚謝劉德華陪讀稿

倪妮難「拆彈專家2」飾演反恐特種隊總督察「龐玲」。（取材自豆瓣電影）

「拆彈專家2」在戲院重開後已火速上映，片中除了有劉德華和劉青雲兩大影帝外，還邀得內地女星倪妮飾演反恐特種隊總督察「龐玲」，與一班恐怖分子上演連場激戰。倪妮特別記得有一場戲崩潰爆喊，沒有戲份的劉德華竟特地回到片場與她對戲，溫暖的舉動讓她感動落淚。

香港 文匯報報導，倪妮首次參演香港電影 便有幸與兩大影帝合作，她坦言充滿壓力。

不過，倪妮大讚劉德華、劉青雲、導演 邱禮濤，以至整個劇組的演員都對她非常照顧，她表示︰「他們在拍戲時經常協助我，好像如何拿槍，因為單單槍枝就有八斤重，我全身又配了很多裝備，做動作時，有時見我反應不夠，他們便會教我，真的非常照顧我。」

據報導，倪妮於戲中不乏多場內心戲，其中一幕講述她於控制室內爆喊，由於整場戲要憑空想像，加上她當日帶病上陣，當拍完一個鏡頭後，她的情緒未能平復，一度崩潰瑟縮一角，現場氣氛變得非常沉重。

倪妮直言對這場戲印象深刻，又透露當日沒有戲份的劉德華竟特地回到片場與她對戲，並不斷鼓勵她，她表示︰「華哥當天專程回來跟我讀稿，我覺得特別感動，當時聽導演說華哥非常重視這場戲，所以回來，我聽後眼淚都要掉下來！」

報導說，32歲的倪妮於張藝謀導演的電影「金陵十三釵」中飾演女主角「玉墨」而一舉成名，憑藉此電影獲得第六屆亞洲電影大獎最佳新演員獎，同時被媒體稱為新一代「謀女郎」，並與Angelababy、楊冪、劉詩詩一同被評為新生代「四小花旦」。