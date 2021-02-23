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遺囑已寫好…友曝吳孟達肝癌化療 虛弱到無力說話

娛樂新聞組／綜合報導
吳孟達去年底發現身患肝癌，目前已經動完手術。（取材自微博）
吳孟達去年底發現身患肝癌，目前已經動完手術。（取材自微博）

港星吳孟達近日驚傳住院治療，看得則是腫瘤科，據港媒報導，其好友田啟文透露吳孟達是在去年發現罹患肝癌，目前已完成手術，在接受化療，不過並未透露是肝癌第幾期。吳孟達化療後身體相當虛弱，沒有力氣說話，僅能以手勢作反應。

綜合媒體報導，現年70歲的吳孟達，先前深受心臟疾病困擾，身形削瘦，近日再度傳出住院開刀消息引人關切，但沒人能直接聯絡上他。曾是吳孟達助理也是好友的田啟文接受港媒專訪時則透露，吳孟達已經立好遺囑，以備不時之需。

田啟文代替吳孟達向大家報平安，感謝大家對他的關心，並表示病情並沒外傳如此嚴重，但還是洩露了吳孟達住院開刀的原因。

至於是第幾期？田啟文不願透露，僅表示吳孟達已經動完手術，正在接受化療。但也因為化療的關係，吳孟達精神狀況並不是很好，講話很吃力，僅能透過一些手勢來溝通。

田啟文表示目前吳孟達已經暫停所有演藝工作，身旁有老婆小孩陪伴照顧，希望大家不用太擔心。但田啟文還是希望大家能集氣為吳孟達祈福，相信他吉人天相，不會有事的。

據悉曾有過三段婚姻、膝下有五名子女的吳孟達，早早就立好遺囑，以防意外發生，只希望能夠在走後讓妻小們都能無後顧之憂。

而在周星馳電影「少林足球」中飾演六師弟「輕功水上飄」的林子聰，近日帶老婆及一對子女到數碼港公園玩，談到近日因肝癌入院的吳孟達，林子聰表示年前想去探望吳孟達，但他沒有回覆，猜想他是不想大家去打擾。

足球 電影 腫瘤

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