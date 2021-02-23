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61歲鍾楚紅同框小12歲鄭秀文 一點都不輸人

娛樂新聞組／綜合報導
鄭秀文（前右）在社群網站曬出鍾楚紅（左）、杜琪峯夫婦聚會時的合照。（取材自Instagram）
鄭秀文（前右）在社群網站曬出鍾楚紅（左）、杜琪峯夫婦聚會時的合照。（取材自Instagram）

港星鍾楚紅（紅姑）淡出螢光幕多年，61歲的她近日和藝人鄭秀文、導演杜琪峰夫婦聚餐，同框合照，鍾楚紅的皮膚緊緻、狀態好到不輸小12歲的鄭秀文。

綜合媒體報導，鄭秀文近日在社群網站曬出她和鍾楚紅、杜琪峯夫婦聚會時的合照，鍾楚紅畫著淡淡的妝容，面帶微笑看起來心情很好，五官更是柔和舒適，年過60的她臉上的皮膚緊實、氣色紅潤，整個人的狀態好到完全不像61歲。

一旁的鄭秀文則畫著誇張又熟悉的眼妝，頭上頂著一副墨鏡，頭髮披散著，顯得她十分瀟灑，臉上也是帶著大大的笑容。

鍾楚紅和鄭秀文同框一點也不輸她，讓不少網友紛紛大呼鍾楚紅保養得太好。「紅姑真心正到翻」、「自然美就是最美」、「永遠的紅姑」、「我60歲也能保養成這樣嗎？」

反倒是頂著濃妝的鄭秀文，讓網友乍看下都認不出。

被問到凍齡之道，鍾楚紅強調不喜歡動醫美手術，寧可自然老去，「要學會接受最真實的自己」。

鍾楚紅在香港娛樂圈有舉足輕重的地位，年輕時出演很多經典作品，有「薄荷咖啡」、「鬼新娘」、「秋天的童話」和「縱橫四海」等等，雖然多次被提名最佳女主角，但最後都沒獲得一個比較重量級的獎杯。

2007年老公朱家鼎因大腸癌過世後，鍾楚紅就追隨亡夫信仰，受洗成為天主教徒，並表示「一生只愛朱家鼎一人」，宣布不再婚。據悉，她早年靠投資房產賺了不少，名下擁三棟房。

社群網站 導演 提名

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