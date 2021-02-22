吳孟達驚傳病急送醫 這回是開刀治腫瘤

吳孟達被爆到醫院看腫瘤科，詳細狀況不明。（本報資料照片）

68歲港星吳孟達2014年因病毒感染導致心臟衰竭緊急送醫治療，病癒後暴瘦，日前網上更流出他拍攝新片海報時突然心臟不適捂著胸口的畫面，沒想到，卻有港媒報導指出，吳孟達在21日到醫院看腫瘤 科，確切病因尚待確認。

吳孟達近年工作量減少，戒菸戒酒，健康養身，他近日上節目談到身體狀況，也坦言心臟確實出現了很大的問題，指當時受病毒感染，「那個時候真的什麼都做不了，心裡面很多事情想做，力不從心」，甚至說道：「夜闌人靜的時候，就感覺好像自己就要走了。」

吳孟達因為身體亮紅燈，自覺跟觀眾距離越來越遠了，直言沒想到還接到拍片邀約，笑著說道：「多活一陣子。」而談到2019年拍攝電影 「流浪地球」時，主持人詢問是否完全病好了之後拍攝的，吳孟達則坦言「沒有真正康復了」，透露當時拍了2天就有點後悔。

吳孟達之前曾在工作時發生心臟不適的情況，但仍硬撐完成工作，21日傳出他住院治療，不過看得是腫瘤科，好友田啟文接受港媒訪問時則透露了目前吳孟達的情況。

據港媒報導，田啟文透露與吳孟達已很長一段時間沒見面，不過有一直用短訊聯絡，近兩個月則失聯，他有傳訊給對方，但一直未收到回覆，有朋友去醫院探視過吳孟達，人瘦了不少，病情有擴散，但慶幸有找到好的醫療團隊，目前已完成手術，所以狀況不會太差，據悉，吳孟達在做完手術後曾致電給田啟文，稱「大步檻過（廣東話意即順利地度過難關）」，老婆與家人都在他身邊照顧，至於是患哪種腫瘤，田啟文則表示他沒有問，就鼓勵對方好好休養。

此外，新京報聯絡上與吳孟達是多年老友，也是周星馳 電影御用導演的李力持，兩人早在30多年前即開始合作，他坦言得知消息後曾傳訊吳孟達詢問病情，卻未獲得回覆，因此也不知道吳孟達的病情，只低調表示，「暫時和達哥無法聯繫，一直為達哥祈禱，好人一生平安，希望他吉人天相。」

不過粉絲最期盼的，還是他是否還會與曾傳失和的周星馳再合作，吳孟達之前上節目時表示，自己還沒死，一定有機會。