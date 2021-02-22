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Angelababy被爆海邊約會男星 網傳是鄧倫

娛樂新聞組／綜合報導
Angelababy被網友發現在三亞衝浪約會，對象是某「鄧姓男星」，網友將矛頭指向鄧倫。（取材自微博）
Angelababy被網友發現在三亞衝浪約會，對象是某「鄧姓男星」，網友將矛頭指向鄧倫。（取材自微博）

大陸女星Angelababy和黃曉明結婚5年，育有一子，近年卻因為夫妻鮮少合體，頻傳已經離婚，最近又有網友爆料，目擊在Angelababy在三亞度假，身邊還有一名男星作伴，再度引發議論。

ETtoday報導，微博上有網友爆料，目擊Angelababy現身三亞海棠灣，和某位男星一起衝浪約會，而她出沒的衝浪店店名是她首次學衝浪的店家，加上她被拍到帶著兒子飛往三亞度假，加深了傳言可信度，爆料者被問男星的真實身分時，只回了個偷笑表情說：「鄧姓男星。」因此矛頭全指向了鄧倫。

鄧倫。（取材自微博）
鄧倫。（取材自微博）

報導說，鄧倫過年期間的確人在三亞，和男星雷佳音一家度假，而有網友挖出過去Angelababy和鄧倫2019年傳出的緋聞，當時雙方因為「我的真朋友」合作熟識，甚至還被爆出車震傳言，但爆料者遭到鄧倫方提告，而1月時鄧倫工作室更發表聲明澄清兩人緋聞：「嚴正聲明！在此提醒廣大網友們切勿聽信謠言。勿造謠、勿傳謠，秉承理性之態度，共同維護和諧綠色的網絡環境」。

另據貓眼娛樂報導，近日有網友發帖稱黃曉明與楊穎終於將同台，一同參加某平台的活動，立馬引發了大家的熱議。

而在此前，關於黃曉明與楊穎已經離婚的傳言一直不斷，在今年情人節時，夫妻兩個人不僅沒有見面，楊穎還發文稱「聽說今天是西方人的節日，還好我是南方人，祝大家初三快樂！」，這也讓評論區裡紛紛猜測兩個人是真的已經離婚。

緋聞 微博

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