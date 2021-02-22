李湘租屋做直播 退租留下大批垃圾 被批轟沒品

李湘一家三口常常新聞不斷，如今又爆出租屋卻將房子搞得凌亂不堪。（取材自微博）

大陸著名節目主持人李湘，近日被指在三亞租屋做直播，退租後屋主卻發現全屋都是垃圾；事件曝光後，網民一面倒指責李湘，網民指李湘身家逾億，卻捨不得雇人清潔，竟留下爛攤子給屋主，雖然富貴但是相當無品。

綜合媒體報導，近日有業主拍片控訴，指自己將三亞的屋子租給一名著名主持人及演員，但對方退租後，卻見到滿地紙箱，吃剩的食物放滿桌面，而且院子更是重災區。

從視訊中，看到凌亂不堪的房間和廚房沒洗的碗筷，以及地板上隨處可見的垃圾和黑色泥土，與這個看上去裝修得不錯的房間形成了極其鮮明的對比。

據報導，房屋此前的租賃者據傳正是李湘，使用者則是李湘和她的團隊人員，從視訊中拍攝的畫面來看，牆上貼有的紅色鑲嵌牆紙，恰好與李湘不久前的直播間畫面一模一樣，結合地上到處隨意丟棄的快遞紙箱，以及房東 的控訴，基本可以確認這個房間就是李湘此前直播帶貨的辦公場所。

其實，當時這位爆料人並沒有點名道說是李湘，但是李湘當時正在直播的背景牆出賣了她。再加上李湘和王詩齡在那個時候被網友發現在三亞旅遊，因此可能性大增。

網友們表示，如果視頻所說的內容屬實的話，李湘作為一個公眾人物，所作所為有點太沒素質了，直斥李湘無品，連雇人清潔也不捨得，身家跟品格完全成為反比。