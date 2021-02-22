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董璇離婚仍痛？自曝把委屈情緒帶入戲中

娛樂新聞組／綜合報導
董璇自曝會把委屈情緒帶入戲中。（取材自微博）
董璇自曝會把委屈情緒帶入戲中。（取材自微博）

大陸女星董璇日前在綜藝節目「芒果新星班之了不起的藝能」中坦言：「會把自己生活中的一些委屈的情緒借鑑過來。」看到董璇自曝會把委屈情緒帶入戲中，網友紛紛猜想，是不是董璇仍未走出和高雲翔離婚的傷痛呢？

貓眼娛樂報導，41歲的董璇在節目中以導師的身分來指導新生代演員們演戲，她與比自己小很多的男演員飾演情侶時，一場分手戲能夠立馬進入情緒中。而且落淚時楚楚動人，很有感染力，兩人也幾乎沒有什麼年齡差與違和感。

對於董璇在演戲中能夠將悲傷演繹得淋漓盡致，有網友心疼地表示：「誰遇到她這樣的事情都很難走出來吧」，還有人稱：「她真的挺慘的」，也有人感慨：「鬧得人盡皆知，你自己想忘都有人提醒你的程度。」

近期董璇參加「乘風破浪的姐姐2」圈粉了很多人，在與其他姐姐們閒聊時，她明確表示婚姻是有風險的。

因為女性回歸家庭後會面臨很多生活中的瑣事，當婚姻出現問題後，再回歸事業，也很難再拿到像以前那樣好的機會。

同時她還自曝因為婚姻出問題，再加上生孩子等家庭原因，曾3年沒有拍過戲，導致事業嚴重受損。

生孩子後幾乎沒有好資源，也沒有好劇本等著她來挑選，但是她依舊不後悔，可愛的女兒就是她最值得驕傲的。

高雲翔

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