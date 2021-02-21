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楊冪「刺殺小說家」雪恥 甩爛片女王封號

娛樂新聞組／綜合報導
楊冪演出「刺殺小說家」，有媒體評論她憑藉此片甩掉「爛片女王」稱號。 （取材自微博）
楊冪演出「刺殺小說家」，有媒體評論她憑藉此片甩掉「爛片女王」稱號。 （取材自微博）

今年春節檔期中國電影除了一開始領跑的「唐人街探案3」，以及有後來居上趨勢的「你好，李煥英」兩片外，位居第三的的奇幻動作片「刺殺小說家」，票房也不容小覷，有媒體指出，女星楊冪憑藉此片甩掉「爛片女王」稱號。

綜合媒體報導，楊冪近年來的演技備受爭議，導演李少紅曾說過，楊冪演戲已有固定的模式，開心哈哈哈，難過哇哇哇。她不過腦子的演戲，演什麼都像自己。

當年，楊冪演出郭敬明「小時代」四部曲時，一度被譽為「流量女王」。但流量和爛片往往是一對雙生花。楊冪之後的「爵跡」、「逆時營救」、「扶搖」等作品，口碑和收視都不佳，她為了扭轉乾坤，甚至不惜扮醜出演「寶貝兒」，卻仍舊拿到低評價。

路陽新作「刺殺小說家」大膽啟用楊冪，看重的依舊是她的流量，片方甚至用楊冪生理期堅持打戲來炒作熱度。電影上映後，果然票房不俗，有媒體評論，楊冪憑藉此片甩掉「爛片女王」稱號。

據悉，「刺殺小說家」由路陽執導，有網友觀影後表示「沉浸感超強」，嚴謹的細節鋪設也讓人覺得十分巧妙。近日，網友紛紛討論起電影的隱藏細節，「關寧臉上的傷痕和紅甲武士頭盔上的裂痕一樣」，「引導路空文走上小說家之路的「蹺蹺板」，是原著作者雙雪濤的另一本小說」等，更有網友被這些細節吸引。

楊冪 小說 電影

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