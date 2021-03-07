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中國娃娃 曾經的單眼皮傳奇

娛樂新聞組
中國娃娃的定位讓她們的歌裡少不了中華元素。 （本報資料照片）
中國娃娃的定位讓她們的歌裡少不了中華元素。 （本報資料照片）

「財神來敲我家門，娃娃來點燈。」農曆年節腳步上月剛過，只要有華人的地方，在新春期間總能聽見這首歌響徹大街小巷。這首由泰國女子團體「中國娃娃」（China Dolls）演唱的〈發財發福中國年〉，發行至今已超過20年，陪伴著一整個世代的華人走過每年的農曆新年。

中國娃娃由兩名華裔泰國女孩貝兒（李曉燕，Supachaya Lattisophonkul）和娃娃（陳冠樺，Pailin Rattanasangsatian）於1999年在泰國組成，紅遍兩岸和東南亞各國。

2000年以中文發行的〈單眼皮女生〉，稱得上是中國娃娃最經典的代表作，這首歌的泰語原版〈Muay Nee Kha〉於1999年發行，並在一夕之間席捲全泰國，其中的中文段落「大錯特錯不要來，侮辱我的美」，許多人直到今天都還能琅琅上口。

中國娃娃成軍至今22年，今年以CHINA DOLLS X（右）的新形象推出新單曲...
中國娃娃成軍至今22年，今年以CHINA DOLLS X（右）的新形象推出新單曲。(取材自中國娃娃臉書）

泰語Muay Nee Kha，意即「我就單眼皮」。在泰國社會的審美中，將女性的樣貌粗略分為濃眉大眼、五官深邃的長相與單眼皮的平板五官。「muay」來自潮州話的「妹」、「阿妹」，代表泰國人眼中典型的華人女性形象，用以形容那些單眼皮小眼睛、五官不突出的白皮膚女孩，在泰國社會過去的審美中，並不是好看的女性長相。

「一開始只是請娃娃來一起唱歌、做專輯，沒有特別要走中國風的路線，但製作人一看到我們，就說『這兩人是單眼皮啊』，又聽到娃娃跟她媽媽用中文講電話，就讓娃娃用中文寫幾句歌詞，之後就有了這首歌。」貝兒受訪時這麼說。

因為這副樣貌，兩人的團名「中國娃娃」也就因應而生，但在泰國推出的三張專輯封面，印的都是兩人的卡通人物造型，這樣的形象後來也不斷使用在MV畫面中，成為兩人的標誌。但其實這麼童趣可愛的設計，也是出自泰國追求濃眉大眼的審美標準，「當時被製作人說我們長這樣不好看，所以不能用本人的照片當封面。」

2001年中國娃娃參與的一場活動。 （本報資料照片）
2001年中國娃娃參與的一場活動。 （本報資料照片）

中國熱下...華人女孩大反攻

1990年代，日本、南韓、台灣的流行文化蓬勃發展，在東南亞掀起一股崇尚東北亞流行文化的浪潮，伴隨著中國改革開放後的經濟崛起，這是東南亞廣大的海外華人社群在鄧麗君所帶起的熱潮後，自我認同再次得到肯定的時期。隨後更掀起一股中國熱，順勢解放了泰國華裔壓被抑已久的中華魂。

泰國華裔的自我認同重新抬頭，也反映在當時的流行文化上，除了由台灣拍攝的《包青天》和其主題曲〈新鴛鴦蝴蝶夢〉紅遍泰國之外， 1992年，一齣以華裔移民在暹羅（泰國舊稱）的奮鬥史為主題的電視劇《龍在佛邦》（又譯穿越龍紋）也在泰國大受歡迎。

在這樣的背景下，年紀輕輕的中國娃娃以夾雜了中文的動感舞曲，對泰國社會既有的審美觀，大聲唱出看似自暴自棄，實則自信滿分的反駁：「你看甚麼看？我是單眼皮，那又怎樣？不喜歡是不是？那還真不好意思，我就單眼皮！大錯特錯，不要來侮辱我的美！」也就成功擄獲了廣大泰國華人的心。

中國娃娃的賀歲新年歌輕快又洗腦，幾乎是農曆新年的必備應景歌曲。（本報資料照片）
中國娃娃的賀歲新年歌輕快又洗腦，幾乎是農曆新年的必備應景歌曲。（本報資料照片）

中國娃娃可不只在〈單眼皮女生〉唱出華人女孩的心聲，2002年，她們甚至出了首歌叫〈單眼皮天使〉，「獻給寂寞的妳…等著誰來照顧的妳…這首歌獻給單眼皮的天使，或許長得不美，但心地善良…他們或許沒看見、或許不知道，不懂要看妳的內心。」

一開始或許是誤打誤撞，但中國娃娃這個團體的定位，讓她們的歌裡已經少不了中文和中華元素了，不論是快節奏的舞曲或是抒情慢歌，即使整首歌都是泰語，也會採用中國風的編曲，例如2002年的〈相視而笑〉。而2004年的〈他不愛〉，則是在歌曲和MV畫面間穿插著中文。就連在泰國也很紅的一首〈大學前的人〉，整首歌沒有中文，MV中大學前的公車站也大大地寫著Chinese University。

有趣的是，即便是中國風濃烈的歌曲，在泰文原版中也強調著泰國性，〈發財發福中國年〉的泰文原曲〈H.N.Y.〉唱道「生而為泰國人真幸福」、「不論是泰國新年或中國新年，都要開開心心」；而〈我不想想你〉的原曲〈Oh! Oh! Oh!〉則是以潑水節活動作為MV的場景。

最耐人尋味的是2001年一首名為〈泰國人〉的歌，這首歌依然繼續使用單眼皮的概念，但歌詞從頭到尾都在強調中國娃娃「是泰國人」，唱道：「難道是看我單眼皮，就感到疑惑，說我到底是中國人還是泰國人？就讓我告訴你，我是泰國人，就是泰國人，再怎麼單眼皮，都是泰國人！」

20年後...合推單曲 單眼皮不再

中國娃娃紅遍華人圈後，歷經貝兒退出、娃娃和台灣新人重組新團體出道後又解散，終於在2013再度合體，和原來在泰國的經紀公司GMM重新簽約，兩人依然時常受邀到節慶晚會或綜藝節目擔任嘉賓，但主要的生活重心已經回歸螢光幕後。

中國娃娃近期造型大走韓風，右為團員貝兒（李曉燕），左為娃娃（陳冠樺）。(取材自中...
中國娃娃近期造型大走韓風，右為團員貝兒（李曉燕），左為娃娃（陳冠樺）。(取材自中國娃娃臉書）

貝兒結了婚，有了兩個孩子，目前經營一間舞蹈教室，生活相對單純；而單身的娃娃的發展多元，在社群媒體上也較活躍，今年已經要41歲的她，主要職業是中文老師，從2015年開始也開始經營自有品牌BabyLashes，透過網路管道販售美妝用品，此外還入股經營位於曼谷Thonglor區的餐酒館AINU Bar，過去一年來也開始經營自己的YouTube頻道。

2021年，是中國娃娃成軍後的第22年，貝兒和娃娃在今年再度合體，以CHINA DOLLS X的新形象推出了新單曲〈你好你好〉。不過兩人在造型上不走當年的清純中國風，已「棄守」單眼皮，轉型擁抱當今最流行的性感韓風了。

（取材自聯合新聞網轉角國際）

中國娃娃近年的造型已跳脫早期的中國風元素，改走性感成熟路線。(取材自中國娃娃臉書...
中國娃娃近年的造型已跳脫早期的中國風元素，改走性感成熟路線。(取材自中國娃娃臉書）

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