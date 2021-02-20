曾傳腦梗離世… 84歲謝賢曝近況「燦笑貼臉」女星

佘詩曼（左）曬出跟謝賢近照。（取材自微博）

84歲資深藝人謝賢從影多年，一直是影壇的傳奇，並有兩個明星兒女謝霆鋒 、謝婷婷。但他年事已高，近年頻傳腦中風 等噩耗，更傳出「深夜腦梗離世」等新聞；儘管謝賢立刻回應正與朋友吃飯，一切都好，仍令人好奇他的近況。18日佘詩曼曬出與謝賢近照，可見他整個人容光煥發，精神爽朗，破除身體狀況不佳等傳聞。

就在前年，網上瘋傳假新聞「謝賢血液黏如粥，深夜腦梗離世，謝霆鋒和妹妹大哭，甄珍在病房不能出現」，逼得謝賢親自出面表示為假新聞，而後也與劉嘉玲等大明星在運動時合照，算是交代近況。

最近，演員佘詩曼又發文分享與大39歲的謝賢合影，表示：「人日同四哥謝賢拜年，祝大家人壽年年！萬事如意」，照片當中兩人親密合影，身穿紅色衛衣的佘詩曼則摟住謝賢的肩膀，兩人關係宛若父女。

85歲的謝賢則顯得面部紅潤，梳著一如既往的大背頭，看起來狀態和心情都不錯，精氣神十足。網友見謝賢也開心說：「看女神跟四哥都健健康康太好了」、「四哥和阿佘搭檔演戲真的絕了」。

謝賢其實一直是演藝圈中老當益壯的代表，過去有個小49歲女友CoCo，2016年網上傳出CoCo懷孕，謝賢老來得子，當時他駁斥此事，強調謝婷婷6歲時自己就去結紮。而謝賢風流形象深植人心，卻獲得前任讚賞，前妻甄珍前年出新書，謝賢也特別飛到台灣 現身記者會獻祝福；甄珍受訪時透露，若一切重來會再嫁給謝賢，但不會跟對方離婚，可見兩人未交惡。