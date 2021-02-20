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吳秀波出軌人設崩塌 傳復出無望「不再當演員了」

娛樂新聞組／綜合報導
吳秀波因電影「北京遇上西雅圖」廣為人知。（中新社資料照片）
吳秀波因電影「北京遇上西雅圖」廣為人知。（中新社資料照片）

52歲中國男星吳秀波被32歲女友陳昱霖敲詐案近日宣判，陳昱霖被判有期徒刑三年，緩刑三年，並處罰金人民幣10萬元（1.5萬美元），有報導指出，「按照相關法律，陳昱霖原本可能判10年，但因為吳秀波簽署諒解書，法庭最終判了三年，緩期執行。」此外，媒體也報導，吳秀波今後將不再從事演員職業。

吳秀波有「國民大叔」封號，早年以電影「北京遇上西雅圖」、電視劇「軍師聯盟」走紅，且結婚多年一直給人好男人大叔形象。不料，2018年他的人設全崩，被陳昱霖指出婚外情長達七年，最後因談分手費不成鬧翻。

最新曝光的判決書中提到，2018年陳昱霖將二人不正當男女關係的相關信息發布於網絡，並以此脅迫吳秀波，索要人民幣4000萬元（616.6萬美元）。該案今年1月底宣判，陳昱霖被判處有期徒刑三年，緩刑三年，並處罰金10萬元。陳昱霖被羈押於朝陽區看守所兩年多，目前已經出獄。幾天前，陳昱霖還曾在社交平台曬照迎接新年。

吳秀波（左）、陳昱霖兩敗俱傷。(取材自微博)
吳秀波（左）、陳昱霖兩敗俱傷。(取材自微博)

而吳秀波捲入出軌醜聞後，所參與的節目和作品不是被消影就是延後上映，慘遭封殺。據陸媒報導，知情人透露，吳秀波歷經這段醜聞後，已經不考慮復出，「今後將不再從事演員職業」。據知他手上還有兩部電視劇「渴望生活」、「無名偵探」，和電影「情聖2」尚未播出，未來是否會解封還有待觀察。

此外，根據最近中國演出行業協會發文新一版「演出行業演藝人員從業自律管理辦法」，3月1日起開始實施，內容特別提到關於劣跡藝人的處理辦法，表示「違反從業規範情節輕重及危害程度，分別實施1年、3年、5年和永久等不同程度的行業聯合抵制」，若抵制期結束可以通報，再由當局監督引導其參與行業培訓、職業教育、公益項目等活動，改善社會形象，若經許可就可復出。

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