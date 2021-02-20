「無間道」後隔18年！梁朝偉合體劉德華 追擊香港奇案

梁朝偉（左）與劉德華（右）繼「無間道」後，相隔18年再合作。（取材自豆瓣電影）

「無間道」系列編劇莊文強將拍攝新作「金手指」，同時擔任導演和編劇，主演包括梁朝偉、劉德華、任達華，其他演員還有蔡卓妍、方中信、姜皓文等實力派演員。據悉，該片將是劉德華和梁朝偉繼「無間道」系列後，時隔18年再次合作，計畫於今年開拍。

新浪娛樂報導，「金手指」由英皇電影 投資，據說已取得中國官方批文預計在今年開拍，盛傳電影製作費高達2億人民幣（約3084萬美元）。據目前消息指，電影故事圍繞80年代，一間香港 上市公司，在短短幾年間由崛起到清盤的故事，最後集團更被廉政公署跨國追查15年，案件涉及2億訴訟費、整個上流社會、數宗凶殺案，揭開英殖時代商業舞台黑暗一幕。而據資料推斷，相信故事藍本是來自當年「佳寧集團案」，該案更被列為香港十大奇案之一。

除了題材吸睛，卡斯更是令人期待，集結香港電影最讓人期待的經典金像組合。其實去年10月傳出「金手指」的電影消息，據當時報導指出，主演有梁朝偉和謝霆鋒 兩位影帝，是一部廉政反貪的動作電影。然而今日官方流出的消息，演出陣容未見有謝霆鋒，反而是劉德華和梁朝偉相隔18年再度合作。