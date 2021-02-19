「墮落天使」金城武 半夜沉默按摩豬

「墮落天使」中金城武在凌晨3點幫豬按摩，被導演讚有獨特幽默感。(圖：Catchplay提供)

王家衛導演 的經典作品「墮落天使 」，26年後以4K數位修復版重返大銀幕。

片中許多畫面與台詞至今仍讓許多人津津樂道，其中男神金城武在電影 中全片無台詞，憑演技與旁白詮釋一位從五歲吃了過期的鳳梨罐頭，變成啞巴的天使3號，被認為是其演技突破的代表作，展現出的獨特幽默感，像是「談戀愛會長金頭髮」、「凌晨3點幫豬按摩」、「半夜強迫全家人吃冰」等，表現出角色本身討喜可愛的迷人特色，成為許多影迷心中的經典。

對此導演王家衛也曾在訪問中表示：「金城武有個特質，他的喜劇節奏很好，這次特意為難他，安排他演啞巴，讓他所有心聲與情緒都只能用動作呈現。」

「墮落天使」由黎明、李嘉欣、莫文蔚、金城武、楊采妮五位巨星共同主演，透過五個行為相互交錯的角色，深切反應出繁華城市夜空下，人們的孤獨、疏離、對愛的渴望。

經由這次重映，除了能再次細細品味王家衛導演獨特詮釋角度，也能透過大銀幕細窺男神鮮肉時期、女神出道前期的清新模樣。

其中許多經典台詞如「這一分鐘，我覺得好暖」、「殺手也有小學同學」、「最好的拍檔之間不該有私人感情」、「每天你都有機會跟很多人擦身而過、有些人可能會變成你的朋友或者是知己」等等，至今仍讓影迷回味無窮。