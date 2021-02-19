「你好，李煥英」賣破30億 賈玲拚瘦成閃電

賈玲自導自演電影「你好，李煥英」票房大賣，(取材自微博)

女諧星賈玲自導自演的處女電影 「你好，李煥英」，春節票房、口碑雙豐收，上映第7天票房破30億元(人民幣，下同，約4.67億美元)晉升大陸票房最高女導演 。網友扒出她曾說票房破10億就跳女團舞、破20億染頭髮，破30億就要瘦成閃電，因此紛紛逼她兌現承諾。

網易娛樂報導，賈玲回應：「減肥是一件循序漸進的事情，這次太突然了，沒做好準備，要知道有那麼高的票房，三年前就開始減肥了。」

賈玲表示：「今年確實有點太胖，我自己也有點忍不了，等電影下映就開始減肥，其實現在已經開始減了，但離瘦成閃電沒那麼快。」

搜狐娛樂報導，日前央視一檔節目曝光賈玲少女時期照片。外型清新脫俗，網友驚呼：「儼然是從瓊瑤劇中走出來的女主角啊！」賈玲說她在6年間爆肥40斤(20公斤)，而關於她長胖的原因，很多人說是因為「失戀」後的「暴飲暴食」，但未獲得證實。

有趣的是，就連賈玲自己也經常拿苗條時期的照片來自嘲。在她很多的小品中，這已經成為一個經典的包袱。