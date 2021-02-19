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搶救髮際線 古裝美男肖戰喊：撐不住了

記者杜沛學╱綜合報導
肖戰古裝造型被讚俊美，但也擔心長時間戴頭套讓他的髮際線後移。(圖：WeTV提供)
肖戰古裝造型被讚俊美，但也擔心長時間戴頭套讓他的髮際線後移。(圖：WeTV提供)

29歲男星肖戰因「陳情令」走紅，主演的「斗羅大陸」春節期間天天占據WeTV熱播排行第一名，但連續拍攝兩部古裝肖戰竟嘆氣表示：「這一次的髮際線是真的撐不住了。」沒想到被讚比以往更俊美的古裝造型，卻換來肖戰如此大的擔心。

「斗羅大陸」拍攝期橫跨多季節，冷熱交替，相當辛苦，也讓肖戰表示：「選擇要當演員時，就意識到當演員真的滿辛苦的，不僅僅是大家看到的表面上的光鮮，有可能一場戲是我凌晨5點的時候拍的，但觀眾不會知道，他們看到的都是最後結果。」

但演員必須要無時無刻，調整自己呈現最佳狀態，不會因為凌晨拍攝就要觀眾體諒那時狀態不佳，肖戰覺得這樣調適的過程是最殘忍的。尤其拍古裝戲需要長時間沾黏頭套，讓肖戰很擔心後移的髮際線，還曾透露與王一博相約找時間去植髮。

肖戰和「火箭少女101」出身的吳宣儀有許多對手戲，這也是兩人第一次的合作，對於對方角色「小舞」的古裝造型，滿分若10分，肖戰給出9分的高分，還表示第一次看到小舞的古裝造型就覺得「好漂亮」。肖戰說吳宣儀有禮貌性格好，還是個很有趣的人。

吳宣儀首次挑戰戲劇演出又是古裝類別，哭戲動人，舞蹈出身的她打戲也精采，網友讚她能唱能跳又能演，真是個寶藏女孩。

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