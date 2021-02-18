我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登稱上任沒疫苗 川普嗆精神失常

加拿大跟進澳洲 堅持要求臉書為新聞付費

搞父女戀出軌 形象大崩 吳秀波傳不再演戲了

娛樂新聞組／綜合報導
吳秀波、陳昱霖。(取材自微博)
吳秀波、陳昱霖。(取材自微博)

52歲中國男星吳秀波被32歲女友陳昱霖敲詐案近日宣判，陳昱霖被判有期徒刑三年，緩刑三年，並處罰金人民幣10萬元。據悉，吳秀波今後將不再從事演員職業：「按照相關法律，陳昱霖原本可能判10年，但因為吳秀波簽署諒解書，法庭最終判了三年，緩期執行。」

吳秀波早年以電影「北京遇上西雅圖」、電視劇「軍師聯盟」走紅，他結婚多年，一直給人好男人大叔形象，2018年卻人設全崩，被陳昱霖指出婚外情長達七年，最後因談分手費不成鬧翻。

最新曝光的判決書中提到，2018年陳昱霖將二人不正當男女關係的相關信息發佈於網絡，並以此脅迫吳秀波，向其索要錢款人民幣4000萬元。兩人達成了分期4年支付的協議，吳秀波於2018年10月16日向女方轉賬人民幣300萬，但陳昱霖再次要求變更約定的支付期限，並以進一步公開二人不正當關係、公開其他人的負面信息等理由相威脅，脅迫吳秀波一次性支付剩餘的人民幣3700萬元。

該案今年1月底宣判，陳昱霖被判處有期徒刑三年，緩刑三年，並處罰金10萬元。陳昱霖被羈押於朝陽區看守所兩年多，目前已經出獄。幾天前，陳昱霖還曾在社交平台曬照迎接新年。

人民幣 北京 中國

上一則

「Let It Go」黛咪洛瓦托中風傷腦 曝命曾「剩5分鐘」

延伸閱讀

吳秀波小三曬自拍 出獄了？

吳秀波小三曬自拍 出獄了？
參與虐待和折磨少女到不成人形 被告待判刑時突然死亡

參與虐待和折磨少女到不成人形 被告待判刑時突然死亡
使用互聯網勒索詐騙男同志 被判有期徒刑五年

使用互聯網勒索詐騙男同志 被判有期徒刑五年
服務犬咬人 被判安樂死

服務犬咬人 被判安樂死

熱門新聞

辛龍至今仍未走出喪妻之痛。（本報資料照片）

辛龍揮別喪妻之痛？神隱近5月首發文

2021-02-15 02:26
永遠的小龍女陳玉蓮(左)年初二到香港友人家拜年，仍是氣質高雅。圖／摘自臉書

最美小龍女年初二現身香港 61歲陳玉蓮真面目太驚人

2021-02-16 16:43
鍾楚紅提前慶生。圖／摘自微博

61歲鍾楚紅近照驚人曝光 獲讚「人間最美」

2021-02-11 11:21
港星朱茵在微博自曝胖了200斤。圖／摘自微博

女神「腫」麼了？金庸筆下最美「黃蓉」驚曝胖了200斤

2021-02-11 16:15
胡因夢曾在台灣影壇當紅搶手。（本報系資料照片）

「台灣第一美人」胡因夢 當年進軍國際 戲分慘被大刪

2021-02-14 19:45
黃曉明爆夜店美女圍繞照，與Angelababy婚變傳聞再起。（取材自微博）

被爆過年上夜店、找美女陪酒…黃曉明回應了

2021-02-17 20:04

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
德州民眾遇風暴無電可用 參議員克魯茲卻赴墨西哥度假

德州民眾遇風暴無電可用 參議員克魯茲卻赴墨西哥度假
暴風雪再襲南部至東北部 今明影響逾億人

暴風雪再襲南部至東北部 今明影響逾億人
全裸趴瀕危大象！傳奇球星愛女被轟爆

全裸趴瀕危大象！傳奇球星愛女被轟爆
$5152！德州大停電 電費離譜大漲 有電也不敢用

$5152！德州大停電 電費離譜大漲 有電也不敢用
德州現「明天過後」末日場景：沒水沒電 酷寒裡求生

德州現「明天過後」末日場景：沒水沒電 酷寒裡求生