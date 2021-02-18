搞父女戀出軌 形象大崩 吳秀波傳不再演戲了

吳秀波、陳昱霖。(取材自微博)

52歲中國 男星吳秀波被32歲女友陳昱霖敲詐案近日宣判，陳昱霖被判有期徒刑三年，緩刑三年，並處罰金人民幣 10萬元。據悉，吳秀波今後將不再從事演員職業：「按照相關法律，陳昱霖原本可能判10年，但因為吳秀波簽署諒解書，法庭最終判了三年，緩期執行。」

吳秀波早年以電影「北京 遇上西雅圖」、電視劇「軍師聯盟」走紅，他結婚多年，一直給人好男人大叔形象，2018年卻人設全崩，被陳昱霖指出婚外情長達七年，最後因談分手費不成鬧翻。

最新曝光的判決書中提到，2018年陳昱霖將二人不正當男女關係的相關信息發佈於網絡，並以此脅迫吳秀波，向其索要錢款人民幣4000萬元。兩人達成了分期4年支付的協議，吳秀波於2018年10月16日向女方轉賬人民幣300萬，但陳昱霖再次要求變更約定的支付期限，並以進一步公開二人不正當關係、公開其他人的負面信息等理由相威脅，脅迫吳秀波一次性支付剩餘的人民幣3700萬元。

該案今年1月底宣判，陳昱霖被判處有期徒刑三年，緩刑三年，並處罰金10萬元。陳昱霖被羈押於朝陽區看守所兩年多，目前已經出獄。幾天前，陳昱霖還曾在社交平台曬照迎接新年。