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劉德華陪女兒上網課 自認是一種「考驗」

娛樂新聞組／綜合報導
劉德華透露陪女兒在家網上上課，自嘲似重新開始讀書，不過因為陪讀書的關係，有時也會忍不住罵女兒。（圖：台灣映藝提供）
劉德華透露陪女兒在家網上上課，自嘲似重新開始讀書，不過因為陪讀書的關係，有時也會忍不住罵女兒。（圖：台灣映藝提供）

疫情期間，香港天王劉德華陪女兒上網課，被氣得大發脾氣。

新浪娛樂報導，多了時間在家，也多了親子時間，華仔透露陪女兒劉向蕙在家網上上課，自嘲似重新開始讀書，不過因為陪讀書的關係，有時也會忍不住罵女兒：「有沒有搞錯，你這都不會？！」笑言陪她讀書是一個考驗，自己的脾氣比以前好很多，問向蕙是否高興爸爸多了時間陪她？華仔說：「我回去問一問她，應該都開心。」

華仔自稱在疫情期間胖了不少，「以前拍完戲回家會做運動，夜晚8點吃完飯就睡覺，現在經常在家，東西吃得多，但又想遲一點才去做運動，個人變得愈來愈懶」。

另外，華仔在新片《拆彈專家2》中飾演前拆彈專家「潘乘風」，因捲入連環爆炸案而成為嫌疑犯，為此追查真相還自己清白。華仔為配合角色裝上義肢，他坦言扮演傷殘人士沒難度，最困難是爆炸戲出來的可信性。

時隔18年再與劉青雲合作，華仔自言有壓力︰「我們已多年沒合作，怕不太配合。我們對稿時，很清楚互相的關係，埋位時特別合拍。後來一同接受製作特輯訪問，工作人員覺得我們連說話速度、反應也很夾。與熟悉的演員做對手戲，特別容易打動人。不過，我們都是少說話的人，因此私底下溝通不多。」

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