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中國春節檔電影 總票房超過78億

娛樂新聞組／綜合報導
截至17日，中國春節電影總票房超78億。(中新社)
截至17日，中國春節電影總票房超78億。(中新社)

闊別一年，2021年電影春節檔終於強勢回歸，總票房累計超78億（人民幣，以下同，約12.09億美元）。

紅星新聞報導，根據燈塔專業版實時數據，截至2月17日22時，2021年春節檔總票房累計超78億，總觀影人次1.6億，累計場次285.8萬，創中國影史春節檔累計票房、人次新紀錄。其中檔期內票房排名前三為《唐探3》35.5億、《你好，李煥英》27.2億、《刺殺小說家》5.4億。

據報導，今年春節檔期間，《唐人街探案3》、《刺殺小說家》、《你好，李煥英》、《侍神令》、《新神榜：哪吒重生》、《人潮洶湧》、《熊出沒·狂野大陸》等七部影片在大年初一集中上映，值得一提的是，七部春節檔影片票房均超億元。

國家電影局13日下午發布數據顯示，2021年2月12日正月初一全國電影票房超過16億元，刷新2019年創造的14.43億元的正月初一單日票房紀錄。燈塔專業版數據也顯示，春節檔首日觀影總人次達3403萬，同樣創造中國影史單日人次的新紀錄。業內人士分析，今年春節檔首日在票房與觀影人次「雙創」紀錄的背後有不少「就地過年」因素的助力。

另外，綜合AI財經社、新浪財經等媒體報導，今年締造的史上最強春節檔，離不開史上最貴電影票以及場場爆滿的支撐。儘管許多民眾抱怨電影票價太貴看不起，但電影院仍一位難求。

許多網友紛紛在網路社群發文抱怨今年春節票價太貴，感慨「現在連電影都看不起了」。據燈塔專業版數據，2月12日大年初一平均電影票價50.7元，比2019年春節同期的45.2元貴了5.5元，上漲幅度12%，堪稱中國影史最貴春節檔。

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