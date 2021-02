36年未合作的梁朝偉(圖)與任達華將攜手演出英皇大片。(取材自IG)

影帝梁朝偉早前完成好萊塢超級英雄電影 「尚氣與十環幫傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)後,不時在網上大曬悠閒生活。有消息指出闊別香港 影圈3年的他,時隔36年再度搭檔任達華演出英皇巨製。

香港01報導,據悉,這部新片以男人鬥智角力為主線,電影改編上世紀70年代香港轟動一時的案件,該案曾多次被改編拍成電影。

梁朝偉和任達華對手戲連場,是繼1990年合作拍攝電影「喋血街頭」後再次「聚首」。兩人又曾於1985年的無綫電視劇「新紮師兄續集」合作過,令觀眾留下深刻印象,相隔36年再合作,令人萬分期待。

由於疫情 令香港電影圈陷入停頓,今次卡司亦有戲味,所以有指該戲被電影公司視為「秘密武器」,嚴禁台前幕後洩漏風聲。而梁朝偉也在逛街時被拍到開始留回長髮,疑似是新戲的造型。