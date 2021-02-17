張雨綺突送醫 自嘲「頂牛」為工作不能臥床

張雨綺才許下牛年結結實實的願望，就傳出住院消息。（取材自微博）

中國 女星張雨綺半夜突然曬出在醫院的照片，自曝因病入院，張雨綺發文自嘲，「咱不是頂流，咱是頂牛」，所以即使醫生讓她臥床休息，也不能放棄自己的工作。

網易娛樂報導，張雨綺曬出的醫院照片中全是各種醫療器械，並說「生病的人備受矚目啊」。突如其來的發文讓粉絲相當擔心，紛紛在下方留言「拍戲的同時注意照顧好自己啊」、「小雨要注意身體啊！要好好休息」。

張雨綺2020年參加「乘風破浪的姐姐」第一季錄製，讓大家看到了不為人知的另外一面；雖然唱功和舞蹈能力欠佳，但努力、大氣的性格格外討喜和圈粉。張雨綺最終從30位姐姐中脫穎而出，成功出道，事業也迎來了「新的春天」。

張雨綺在工作上可謂「拚命三郎」，曾有粉絲透露張雨綺為了排練春節節目，已經連軸轉了好多天，春晚結束第二天，又趕回上海沒日沒夜的拍戲。

牛年春晚，張雨綺和倪妮、包貝爾、楊迪、胡杏兒等人合作表演了小品「開往春天的幸福」，將一位非常樸實的女保安形象演繹得淋漓盡致，演技十分在線。

張雨綺當時受訪時表示，自己牛年最喜歡的詞是「結實」，希望牛年能結結實實的。沒想到幾天後就因為太辛苦住院，著實是有幾分無奈。