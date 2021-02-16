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賈玲打敗劉若英 登中國影史票房最高女導演

娛樂新聞組／綜合報導
賈玲執導的「你好，李煥英」票房打破劉若英「後來的我們」紀錄。（取材自微博）
賈玲執導的「你好，李煥英」票房打破劉若英「後來的我們」紀錄。（取材自微博）

春節檔電影「你好，李煥英」總票房16日早上已超過18億人民幣（以下同，約2.78億美元），賈玲也打破劉若英「後來的我們」13.6億的紀錄，成為中國影史票房最高的女導演

封面新聞報導，「你好，李煥英」改編自賈玲的同名小品，那是她2016年在一檔綜藝裡的參賽作品，講述女主角穿越回母親李煥英的年輕時代，並幫助她追求初戀的故事。電影的英文名叫Hi，Mom，作為一部拍給媽媽看的電影，感人劇情直擊觀眾淚點。

據報導，因為這個春節檔，賈玲成為中國娛樂圈最受大家熱捧的女星。「你好，李煥英」不僅由她領銜主演，同時也是她的導演處女作。春節檔像一場長跑比賽，賈玲起步稍慢，但憑藉驚人的耐力，她和對手的差距每天都在縮小，最終在賽程過半的時候一舉完成超越。

報導稱，作為春節檔「雙子星」，「你好，李煥英」和「唐探3」一同撐起這個2月紅火的影市。不過，「唐探3」口碑從剛開畫時的豆瓣評分6.8跌破至5.9，而「你好，李煥英」則穩中有升，其豆瓣8.3分的傲人成績是近年來最高分的喜劇片。

賈玲曾在電影上映前接受採訪，表示自己作為導演，肯定希望電影票房越多越好。承諾如果突破30億，就減肥瘦成一道閃電。有粉絲紛紛在網上留言：「『你好，李煥英』破30億指日可待，賈玲你啥時瘦成閃電呀？」此前，賈玲在採訪中表示，其實票房達到15億自己就很滿足了。她還與記者約定，突破10億就會為觀眾跳女團舞，突破20億會染頭髮。

「你好，李煥英」看哭了很多觀眾。（取材自豆瓣電影）
「你好，李煥英」看哭了很多觀眾。（取材自豆瓣電影）

電影 導演 中國

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