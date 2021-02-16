范冰冰瘦成錐子臉 被酸「以為是網紅」

范冰冰獨自一人逛商場的照片，看起來狀況不錯。（取材自微博）

范冰冰 粉絲團近日在社交平台上曬出范爺去逛商場的照片，照片中范冰冰的口罩拉到下巴，情人節形單影隻略顯寂寥，但看起來狀況不錯。

ETtoday報導，范冰冰在商場被拍的照片中，有一張回眸的畫面，原本精緻的鵝蛋臉瘦成錐子臉，加上白皙的膚色，看起來有些許憔悴，不少網友狠酸「好像網路上隨便一個網紅」、「不說還真的看不出來是范冰冰」，但也有許多粉絲緩頰，表示「證明了我們范爺沒變胖」、「在我看來還是一樣美」、「39歲的顏值就是這麼厲害」，意外引起熱議。

貓眼娛樂報導，范冰冰當天打扮簡單低調，寬鬆的淡綠色西裝外套搭配牛仔褲，外加洋氣十足的貝雷帽，造型和20幾歲的大學生差不多，而且她本人狀態非常不錯，皮膚白皙細膩，大紅唇妝容精緻，哪裡是39歲的樣子呢？

然而不知道是不是妝容變化的原因，范冰冰的臉從某種角度看過去和以往變化很大，下巴更尖鼻子更高，仰視角度看過去鼻孔彷彿是阿凡達一般，有種奇怪的塑料感，旁邊路過的人基本也沒人認出她是范冰冰。

據報導，網友們紛紛在評論區裡留言表示已經認不出這是范冰冰了，甚至還有人誤以為她是高仿的。也有網友表示范冰冰以往是時尚女王，但這次的出街造型毫無品味可言，太普通，原來已經「落魄到這個程度了」。

范冰冰此前就因為網紅化遭到過吐槽，作為瓜子臉的代表人物，她曾經改變大眾的審美趨勢，還帶動瓜子臉熱潮，許多網紅都將自己整容成了蛇精臉，但沒有一個模仿的人能超越范冰冰。