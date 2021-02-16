我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州奧克蘭競技場打新冠疫苗 即起開放預約

拜登政府首位下台官員！白宮副發言人「威脅記者」請辭

范冰冰瘦成錐子臉 被酸「以為是網紅」

娛樂新聞組／綜合報導
范冰冰獨自一人逛商場的照片，看起來狀況不錯。（取材自微博）
范冰冰獨自一人逛商場的照片，看起來狀況不錯。（取材自微博）

范冰冰粉絲團近日在社交平台上曬出范爺去逛商場的照片，照片中范冰冰的口罩拉到下巴，情人節形單影隻略顯寂寥，但看起來狀況不錯。

ETtoday報導，范冰冰在商場被拍的照片中，有一張回眸的畫面，原本精緻的鵝蛋臉瘦成錐子臉，加上白皙的膚色，看起來有些許憔悴，不少網友狠酸「好像網路上隨便一個網紅」、「不說還真的看不出來是范冰冰」，但也有許多粉絲緩頰，表示「證明了我們范爺沒變胖」、「在我看來還是一樣美」、「39歲的顏值就是這麼厲害」，意外引起熱議。

貓眼娛樂報導，范冰冰當天打扮簡單低調，寬鬆的淡綠色西裝外套搭配牛仔褲，外加洋氣十足的貝雷帽，造型和20幾歲的大學生差不多，而且她本人狀態非常不錯，皮膚白皙細膩，大紅唇妝容精緻，哪裡是39歲的樣子呢？

然而不知道是不是妝容變化的原因，范冰冰的臉從某種角度看過去和以往變化很大，下巴更尖鼻子更高，仰視角度看過去鼻孔彷彿是阿凡達一般，有種奇怪的塑料感，旁邊路過的人基本也沒人認出她是范冰冰。

據報導，網友們紛紛在評論區裡留言表示已經認不出這是范冰冰了，甚至還有人誤以為她是高仿的。也有網友表示范冰冰以往是時尚女王，但這次的出街造型毫無品味可言，太普通，原來已經「落魄到這個程度了」。

范冰冰此前就因為網紅化遭到過吐槽，作為瓜子臉的代表人物，她曾經改變大眾的審美趨勢，還帶動瓜子臉熱潮，許多網紅都將自己整容成了蛇精臉，但沒有一個模仿的人能超越范冰冰。

范冰冰

上一則

認愛後首次合體 玄彬、孫藝真新廣告大放閃

下一則

再否認家暴！ 屈楚蕭：從不曾對女性動過手

延伸閱讀

湖北網紅吊橋「側翻」多人跌落 目擊者：遊客刻意搖晃

湖北網紅吊橋「側翻」多人跌落 目擊者：遊客刻意搖晃

馬雲落難…13歲「小馬雲」過氣被解約 腳上滿是針孔

馬雲落難…13歲「小馬雲」過氣被解約 腳上滿是針孔
王思聰帶紅前女友 有人出道當明星 有人開跑車拿名牌包

王思聰帶紅前女友 有人出道當明星 有人開跑車拿名牌包
鄭爽范冰冰「劣跡」能洗白了？官方開出條件網友噓

鄭爽范冰冰「劣跡」能洗白了？官方開出條件網友噓

熱門新聞

胡歌早年受訪說「男人花心很正常」又被翻出，網友紛紛表示「偶像濾鏡碎一地」。(圖：Giorgio Armani提供)

胡歌：男人花心很正常 網喊：偶像濾鏡碎一地

2021-02-10 02:30
鍾楚紅提前慶生。圖／摘自微博

61歲鍾楚紅近照驚人曝光 獲讚「人間最美」

2021-02-11 11:21
港星朱茵在微博自曝胖了200斤。圖／摘自微博

女神「腫」麼了？金庸筆下最美「黃蓉」驚曝胖了200斤

2021-02-11 16:15
辛龍至今仍未走出喪妻之痛。（本報資料照片）

辛龍揮別喪妻之痛？神隱近5月首發文

2021-02-15 02:26
胡因夢曾在台灣影壇當紅搶手。（本報系資料照片）

「台灣第一美人」胡因夢 當年進軍國際 戲分慘被大刪

2021-02-14 19:45
蔡康永主持節目多年，不在開場說「各位觀眾，大家好」。 (截取自愛奇藝精選YouTube頻道)

蔡康永主持「康熙」12年堅守一原則 小S都覺得怪

2021-02-13 11:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不怕冷！2女開20公里路只為低溫「車震」…警撞破激情

不怕冷！2女開20公里路只為低溫「車震」…警撞破激情
在麵包店內被搶 南加華婦：這是很可怕的現象！

在麵包店內被搶 南加華婦：這是很可怕的現象！
中部地區逾400萬戶大停電！德州冷到電網崩潰

中部地區逾400萬戶大停電！德州冷到電網崩潰

加拿大等58國發表宣言 譴責拘留外國人當談判籌碼

加拿大等58國發表宣言 譴責拘留外國人當談判籌碼
孫藝真擁「隱藏版美胸」比基尼辣照又被翻出！

孫藝真擁「隱藏版美胸」比基尼辣照又被翻出！