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黃奕七年沒戲拍 期待「漂亮轉身」用作品說話

娛樂新聞組／綜合報導
黃奕感情一直不順利。（取材自微博）
黃奕感情一直不順利。（取材自微博）

女星黃奕七年沒戲可拍，自稱學會忍辱，希望能用作品說話。

網易娛樂報導，黃奕日前上湖南衛視綜藝節目《怦然再心動》，聊到過去七年一直都沒什麼戲可拍，主持人倪萍非常驚訝，黃奕表示，「過去因為感情鬧得沸沸揚揚、沒工作」，「感覺以前很浮躁，這幾年學的就是忍辱，希望自己有一個漂亮的轉身，希望能讓大家記住的是作品。」

黃奕之前在社交平台中發文表示，「感情問題，一直是我的軟肋，也是我這輩子的修行……不過我的眼光確實不好，眾籌一雙鑑定渣男的雙眼，幫我來看看」。黃奕還曬出了一段自己在節目中跟姐妹們聊天的截圖，稱自己要去戀愛的節目，真的要去證明自己，關於原因則是「網友老說咱們眼瞎，這次讓全國人民看著，是誰眼瞎」。

據報導，對於自己選伴侶的眼光，黃奕還講述了自己理想中男友的樣子。黃奕表示，「樣子要秀氣一點的，單眼皮，臉長一點的」，甚至還在節目裡撩起小鮮肉黃新淳，看得出黃奕對自己的感情還很有信心。

報導稱，43歲的黃奕自從出道以來也有過高光時刻，出演過《還珠格格3》、《上錯花轎嫁對郎》及《風雲》等許多部經典的影視作品。不過感情上卻十分不順利，經歷過兩次離婚，甚至險些毀掉了自己的事業。

黃奕在2009年和姜凱結識41天閃婚、2010年6月黃奕承認離婚已分居；2011年11月26日，黃毅清首次在微博上承認與黃奕的戀情，2014年6月12日晚，黃毅清發微博證實與黃奕已經分居，兩人一度大動干戈、還因爭奪女兒探視權而鬧得不可開交。

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