黃曉明曬婆媽合照拜年 鄭爽拜年被嗆「記得養孩子」

鄭爽轉發官方動態拜年。（取材自微博）

農曆春節，不少明星都在網上賀新春，黃曉明、孫儷 、陳小春紛紛曬照給粉絲拜年。沒想到，鄭爽也轉發官方動態拜年，卻被網友留言，「記得養孩子」。

新浪娛樂報導，黃曉明在綠洲曬和媽媽、姥姥的合照慶祝新年，他寫道：「去年姥姥和媽媽陪我上春晚，今年陪姥姥和媽媽在家過春節，祝大家新年快樂！」照片中，黃曉明的姥姥和媽媽穿著大紅上衣，喜氣洋洋，黃曉明白色T恤搭配黑色髮帶造型出鏡，手挽在姥姥和媽媽的肩頭，一家人溫馨和睦。

孫儷與鄧超同框自拍慶祝新年。（取材自微博）

孫儷同框鄧超 自拍

孫儷則在微博 曬與鄧超的同框自拍照，她身穿一身紅色印花朵的大襖子，戴著貝雷帽，鄧超一身黑色棉衣站在她身旁，兩人手拉著手很是甜蜜。隨後，鄧超也在微博曬出同一張照片，並寫道：「孫儷老師攜愛夫給大家拜年。 」

港星陳小春也在微博曬全家福，並配文「恭喜發財、身體健康、龍馬精神、步步高升」慶祝新年。照片中，一家四口一起拜年，應采兒抱著hoho，小萌娃身穿紅色唐裝，頭上還扎著小辮子，很是可愛。Jasper坐在爸爸陳小春前面，父子倆連笑容都是一模一樣的。

報導稱，鄭爽大年初一也轉發官媒的微博，「此刻，轉發許願，牛年來啦，祝福大家新春快樂」。不過對於鄭爽的轉發祝福，網友們也是給出了自己不同的輿論觀點。有網友留言：你也配過節？新年快樂，但要記得養孩子！