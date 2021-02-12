「唐人街探案3」破影史紀錄！預售逾7.74億

《唐人街探案3》預售總票房超7.74億元。(取材自微博)

今年倡導就地過年，人們走進電影院 看戲過年，根據燈塔實時數據，截至2月11日15時37分，「唐人街探案3」預售總票房超7.74億元，打破此前由「復仇者聯盟4」創下的中國 影史預售總票房紀錄，同時繼續刷新首映日預售紀錄。

2021年春節檔電影於1月29日8時開啟預售「唐人街探案3」在剛開放預售後就寫下了36小時又3分破億元人民幣 票房的最速紀錄，而不到120小時預售票賣破2億元人民幣的紀錄，更超越了2018年由許誠毅導演執導的作品「捉妖記2」，所創下的32天破2億元人民幣票房的歷史紀錄。「唐人街探案3」完全海放第二名「你好，李煥英」的3568萬，以及「刺殺小說家」的1490萬，由劉德華監製的「人潮洶湧」則以545萬人民幣排名第5。

2015年由陳思誠執導兼編劇，王寶強、劉昊然主演電影「唐人街探案」，不僅在中國大陸賣破8.24億人民幣，更在2016年第53屆金馬獎獲得共5項提名。2018年陳思誠再次推出了續集「唐人街探案2」，該片將場景搬到紐約拍攝，票房最後在中國收穫33.97億人民幣，目前名列中國電影票房排行榜史上第六。今年「唐人街探案3」場景設定東京，也加入日星妻夫木聰，目前以不到120小時預售票便賣破2億元人民幣的佳績，在上映後勢必會再掀起一波票房奇蹟。