譚松韻曝半顏控 「錦衣」愛情吸睛

任嘉倫(左)、譚松韻主演「錦衣之下」。(圖：中視提供)

人氣演員任嘉倫及譚松韻主演的「錦衣之下」，將跨海到台灣 播出；譚松韻以「錦」劇及「以家人之名」人氣高漲，獲華鼎獎肯定，她曾在受訪時提到，自己的個性60%是「錦」劇角色「袁今夏」，40%是「以」劇角色「李尖尖」，但不論像哪個角色其實都很討喜。

譚松韻說接到「錦」劇劇本時，便看到停不下來，特別是辦案的劇情，有很多專業的術語，屬於半白話文，她還特地去查字典，了解字要怎麼念，為了充分融入角色，劇本至少看了五次以上。

譚松韻說私下原本就喜歡看推理懸疑劇，確定接演「錦」劇之後，她還把之前看過的劇再看一遍，仔細觀摩別人怎麼演。

「錦」劇男女主角的對戲也是最好看的一環，譚松韻回憶裡頭最甜的一句台詞，正是陸繹（任嘉倫飾）說：「我能容忍別人將我踩在腳下，卻不能容忍別人傷妳分毫。」戲外譚松韻在感情上是被動型，如果有喜歡的人，會先確定對方是否也喜歡自己；至於喜歡什麼類型，她形容是「半顏控」，因為不知道什麼叫帥，反倒覺得魅力比較重要。

嬌小的譚松韻在「錦」劇中飾演六扇門小捕快，辦案時也是要拿刀、槍比畫，吃力的武打戲沒有少，身為女主角，她的靈動大眼更是特色，即使女扮男裝，也是秀麗出眾，整部戲讓她有很大的發揮。