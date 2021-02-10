工作中心臟病發 68歲吳孟達痛苦捂胸

吳孟達在拍攝「少林寺之得寶傳奇」海報時，突感心臟不適。 （取材自微博）

港星吳孟達參與演出電影 「少林寺之得寶傳奇」，日前網路流傳一個片段，是他在拍攝電影海報時突然感到心臟不適，最後還是忍住不適完成工作，且向在場工作人員致歉。

68歲的吳孟達過往都是胖胖的身材，2014年他因為病毒感染導致心臟衰竭，緊急送醫治療，病癒後人也暴瘦了十幾公斤；近來網路上傳出的片段，是他在為新片拍攝海報時，突然感到心臟不適。

只見他捂著胸口，臉上露出痛苦的表情，隨後坐在一旁休息的他，不斷說著「對不起」，並表示「歇個2分鐘、10分鐘沒用的」，為了不耽誤工作，他希望不要停繼續拍攝，於是忍著不適完成工作後，還鞠躬向在場人表示「不好意思」。

新浪娛樂報導，出道46年的吳孟達，因和喜劇天王周星馳 合作多部電影走而走紅，自此開啟這對黃金組合長達十餘年的合作關係，也締造下諸多影視傳奇。接連幾次的身體抱恙，引發影迷憂心。

報導指出，吳孟達近年身體健康頻亮紅燈，演出也減少許多，2014年才因細菌感染引發心臟急速衰竭住院，還曾傳出死訊。事後吳孟達表示，當時入院後醫生把家人全叫來，自己也做好最壞打算。所幸只是從鬼門關前走一遭，最終安然出院，一出院吳孟達也立刻找律師立遺囑，就怕人生有任何缺憾。