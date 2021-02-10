我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2719萬 逾46.8萬死

耶魯華生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌

工作中心臟病發 68歲吳孟達痛苦捂胸

娛樂新聞組／綜合報導
吳孟達在拍攝「少林寺之得寶傳奇」海報時，突感心臟不適。 （取材自微博）
吳孟達在拍攝「少林寺之得寶傳奇」海報時，突感心臟不適。 （取材自微博）

港星吳孟達參與演出電影「少林寺之得寶傳奇」，日前網路流傳一個片段，是他在拍攝電影海報時突然感到心臟不適，最後還是忍住不適完成工作，且向在場工作人員致歉。

68歲的吳孟達過往都是胖胖的身材，2014年他因為病毒感染導致心臟衰竭，緊急送醫治療，病癒後人也暴瘦了十幾公斤；近來網路上傳出的片段，是他在為新片拍攝海報時，突然感到心臟不適。

只見他捂著胸口，臉上露出痛苦的表情，隨後坐在一旁休息的他，不斷說著「對不起」，並表示「歇個2分鐘、10分鐘沒用的」，為了不耽誤工作，他希望不要停繼續拍攝，於是忍著不適完成工作後，還鞠躬向在場人表示「不好意思」。

新浪娛樂報導，出道46年的吳孟達，因和喜劇天王周星馳合作多部電影走而走紅，自此開啟這對黃金組合長達十餘年的合作關係，也締造下諸多影視傳奇。接連幾次的身體抱恙，引發影迷憂心。

報導指出，吳孟達近年身體健康頻亮紅燈，演出也減少許多，2014年才因細菌感染引發心臟急速衰竭住院，還曾傳出死訊。事後吳孟達表示，當時入院後醫生把家人全叫來，自己也做好最壞打算。所幸只是從鬼門關前走一遭，最終安然出院，一出院吳孟達也立刻找律師立遺囑，就怕人生有任何缺憾。

港星吳孟達參與演出電影「少林寺之得寶傳奇」。（取材自微博）
港星吳孟達參與演出電影「少林寺之得寶傳奇」。（取材自微博）

電影 周星馳

上一則

南韓青龍獎 劉亞仁二度稱帝 羅美蘭封后

下一則

「陽光普照」再傳報捷 奧斯卡更近了

延伸閱讀

68歲吳孟達工作中突心臟病發 捂胸痛苦畫面流出

68歲吳孟達工作中突心臟病發 捂胸痛苦畫面流出
奧斯卡最佳國際影片 台灣電影「陽光普照」晉初選15強

奧斯卡最佳國際影片 台灣電影「陽光普照」晉初選15強
討不成周星馳佣金！舊愛于文鳳突嫁銀行第三代

討不成周星馳佣金！舊愛于文鳳突嫁銀行第三代
徐嬌揭童年往事… 「長江七號」被周星馳折磨留陰影

徐嬌揭童年往事… 「長江七號」被周星馳折磨留陰影

熱門新聞

沈雁驚傳逝世，享年60歲。(本報資料照片)

「一串心」玉女偶像 沈雁在美逝世 享年60歲

2021-02-05 00:45
爆出未婚生女事件後，張碧晨節目被撤，負評不斷。(取材自微博)

爆出未婚生女 張碧晨節目被撤 華晨宇工作不斷

2021-02-05 02:16
網瘋傳胡歌、劉亦菲已婚。(取材自微博)

網瘋傳胡歌、劉亦菲去年已領證！年底宣布喜訊

2021-02-04 03:56
宋仲基帥氣出席上映「勝利號」記者會。圖／摘自Netflix

離婚宋慧喬近2年 宋仲基不忍了首談離婚真實心情

2021-02-04 12:04
劉德華被指違規的短片。（視頻截圖）

劉德華抖音違規 「人氣」急跌2000萬瀏覽量

2021-02-06 02:26
王祖賢回應色情廣告的留言被挖出。（取材自臉書）

王祖賢驚見裸女 嚇到留言勸：衣服穿好

2021-02-02 02:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
耶魯華裔碩士生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌

耶魯華裔碩士生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌
誤以為炒股暴虧73萬 大學生自殺 家屬狀告「羅賓漢」

誤以為炒股暴虧73萬 大學生自殺 家屬狀告「羅賓漢」
世衛專家：武漢實驗室極不可能洩出病毒

世衛專家：武漢實驗室極不可能洩出病毒
彈劾開場辯論 川普咆哮律師沒講清楚：審判不合憲

彈劾開場辯論 川普咆哮律師沒講清楚：審判不合憲
56：44 參院認定彈劾川普合憲 啟動彈劾辯論

56：44 參院認定彈劾川普合憲 啟動彈劾辯論