被爆料「要和老公開撕了」…劉濤怒嗆：把瓜地推平

劉濤貼出幫老公剃頭髮的合照否認爆料。（取材自微博）

演出「琅琊榜」的霓凰郡主、「羋月傳」的羋姝走紅的中國 女星劉濤，2007年閃婚嫁給富商王珂，並曾在丈夫遭遇破產 而陷入憂鬱低潮，與另外一半共同面對困境、挺過難關，日前卻被傳出準備和對方離婚。對此劉濤在微博火速回應，更氣得留言「要開推土機把瓜地推平」。

劉濤與另外一半共同面對困境、挺過難關（圖：八大提供）

中國有論壇有人爆料，標題寫到「L濤雇了頂級公關團隊，要和她老公開撕了」，內容提及「她老公是個吸血鬼，把她這麼多年拍戲的錢全揮霍了，根本就沒改好過，一直在吸血」。

ETtoday報導，劉濤火速發聲反擊爆料，貼出幫老公王珂剃頭髮的合照，回應「瓜傷害性不大，觀賞性極低，還是我的理髮水平比較高」，更在留言區回應老公的留言：「再有下次，咱們應該開推土機把他的瓜地推平了，不然真是有些氣人得很。」

劉濤的工作室接著發文闢謠，澄清爆料內容都是假的，劉濤老公也轉發合照，打趣說「『瓜田理下』講的是女俠劉一刀在西瓜田裡給老公理髮的故事」，她則回：「大家關心的是我什麼時後帶你健身 啊」。

據了解，劉濤與王珂婚後，丈夫就遭遇破產而陷入憂鬱低潮，劉濤力挺、陪他度過困境。劉濤曾在受訪時聊到陪伴的心得：「不要過度地打擾他，但是他需要的時候，一回頭你在，他沒回頭時，你就待著就行。」