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孫儷凍齡10年 鄧超誇妻不忘邀功：可見我的重要

娛樂新聞組／綜合報導
孫儷與鄧超的2010年合照。（取材自微博）
孫儷與鄧超的2010年合照。（取材自微博）

2月8日是孫儷鄧超領證11周年，也是鄧超的生日，孫儷在微博分別曬出2010年、2018年、2019年和2020年二人的合照，並配文：「我們是……生活中的伴侶孩子中的父母工作中的同事理想中的戰友養生中的師徒今天是我們領證11年的紀念日，也是鄧先生的生日。」鄧超轉發不忘花式誇妻子：「10年了，你一點沒變，可見我的重要。」

孫儷與鄧超的2020年合照。（取材自微博）
孫儷與鄧超的2020年合照。（取材自微博）

新浪娛樂報導，鄧超在生日當天，特別曬出等等和小花給自己畫生日祝福，並配文寫道：「聽媽媽說倆孩子昨晚啥也沒幹偷偷畫的」，還配上三個感動哭的表情。只見牆上被等等和小花畫上了滿滿噹噹的生日祝福：「你長得像26歲的青年、生日快樂、鄧超Superman、I love you」等兄妹倆想對爸爸說的生日祝福，童言無忌，可愛動人。

另據網易娛樂報導，鄧超42歲生日，陳赫第一時間為他送上生日祝福。當日凌晨近一點，陳赫寫道：「你的生日願望就祝我越來越瘦吧」。鹿晗也曬出給鄧超的生日賀圖，並配文寫道：「祝最帥老鄧頭C位出道，生日快樂哈哈」。鹿晗的祝福照片背景被P成了一個大舞台，鄧超身穿白色制服，站在舞台C位，頭戴王冠；圖片上還寫著：「生日快樂，最美的祝福送給你」，畫風十分復古搞笑。

鄧超 鹿晗 孫儷

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