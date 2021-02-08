黃秋生長達6年零收入 控訴遭香港當局霸凌

黃秋生(右)接受陳雅琳專訪。（圖：壹電視提供）

香港 影帝黃秋生 目前長住台灣，他接受電視專訪時表示，4歲時遭英籍生父遺棄，被媽媽送到寄宿學校卻慘遭霸凌 ，曾經被脫光衣服罰站在操場中央，使得他從此長年做同一個惡夢；直到全裸演出「聊齋艷譚」，他才終於療癒心理創傷，更自嘲如果不演戲，「恐怕就是變態了吧！」

黃秋生的英籍生父在1955年被英國政府派到香港工作，1961年生下黃秋生後，在他4歲時離開香港，從此沒了訊息。直到黃秋生年過半百，BBC訪問黃秋生有關1997前的混血兒生活，開始一趟意外的尋親之旅，才知道父親後來定居澳洲、已經過世，而自己原來還有一對雙胞胎哥哥和一位姊姊。黃秋生說跟兩位兄長見面時，驚訝到腦中一片空白，覺得很神奇。

談到坎坷的身世，黃秋生頗為感性，但一講到香港的局勢，黃秋生就義憤填膺了。他形容自己完全遭到當局霸凌，黃秋生強調，自己不是什麼政治人物，只是一個有良知的普通人、說了該說的話，就遭到打壓。他透露從2014年雨傘運動開始，已經六年多過著零收入的日子，不過他依然毫不畏懼，強調「遇到不公不義，如果沉默，就等於是同謀」，「人未必要出來做正義的英雄，但你不需要去成為幫兇。」