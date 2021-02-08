鄭爽回老家過年 被爆遭全小區「集體排擠」

鄭爽被爆回老家後遭到鄰居集體嫌棄。（取材自微博）

女星鄭爽 1月爆發代孕風波，遭到行業封殺，被列為「劣質藝人」。近日，有疑似與鄭爽住同小區的用戶爆料，鄭爽回老家後遭到鄰居集體嫌棄，不少人都因其負面新聞而遠離他們一家。

網易娛樂報導，有知情人爆料，鄭爽近日逐漸和張恆方進行接觸，準備先解決孩子的問題。爆料稱鄭爽與兩個孩子已經通過視頻見面，但是張恆並未出鏡；而鄭爽看到孩子的第一句話便是「對不起」，隨後便痛哭，旁邊疑似也有人引導孩子叫媽媽。

此外，鄭爽自爭議事件後變神隱，更遭中國 官媒都點名封殺，眼見事業即將一蹶不振之際，竟有三個地方法院單位找她擔任「青年行動公益大使」，並在微博 公布，不過隨即又被刪除。

日前包括「重慶四中高院」「濟南中院」「濟南高新區法院」等三家官博，分享關於鄭爽的3條動態，寫道：「與青年行動公益大使鄭爽一起學習環保法律知識，倡導低碳綠色生活，保護生態環境，創造美好生活，與法律同行。」還特意標記鄭爽。

正當鄭爽粉絲以為偶像復出有望時，這些官博隨後紛紛删除相關微博；有網友猜測，這幾條微博可能是之前設置的定時發布，畢竟應該沒幾個單位，有那個膽量敢跟中央對槓。