媽媽命危她在外地 賈玲急哭、向路人下跪借手機

人前總是搞笑演出的賈玲，其實有段讓人心酸的故事。（取材自微博）

38歲的中國 相聲演員賈玲曾多次登上央視春晚，也演出過許多膾炙人口的喜劇﹔但她開朗的外表下，卻藏著讓人不捨的陰影。賈玲日前在節目「王牌對王牌」中，透露在媽媽離世時，沒能見到她最後一面，急得到處找人借手機 ，甚至哭著下跪，只希望能電話回家。

綜合媒體報導，賈玲就讀中央戲劇學院時的期間，媽媽不幸因意外過世，等她趕回家時，媽媽已經進了火化場，從此成為賈玲心裡最大的遺憾。

在節目上，賈玲眼眶泛淚，說自己當年連媽媽躺在病床上的模樣都沒看到。當年她接到姊夫電話說「媽媽沒了」，要她趕快回家看最後一眼。但賈玲那年才19歲，沒有手機，她為了確認媽媽的狀況，於是向車廂每位乘客下跪，請他們借給自己手機。

賈玲透露，一回到家鄉就趕到殯儀館，「都到殯儀館了，我還覺得我媽不可能沒了。」節目播出後，觀眾們也表示，「每次提到媽媽，賈玲都會很動情，也會難過」「看賈玲哭，我也跟著哭，真的很難過」。

賈玲之前曾以此經歷為題材，創作了劇本「你好，李煥英」，劇情中賈玲穿越過去跟年輕的媽媽成為閨密，身分錯置而引發喜劇效果，子欲養而親不待的悲傷經歷也引發觀眾共鳴。

之後賈玲更耗時3年，將作品改編搬上大銀幕，劇中一幕媽媽被送到醫院急救，躺在病床上時，賈玲拍攝時當場哭到不能自己，「當天拍攝了22次，每次都是真哭，哭到眼睛都腫了。」