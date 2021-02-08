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「上陽賦」太子離婚、告白郝蕾 遭打臉：尊重你男友

娛樂新聞組／綜合報導
「上陽賦」太子的扮演者郭家銘發文宣布離婚，還大方留言表白緋聞前女友郝蕾。（取材自微博）
「上陽賦」太子的扮演者郭家銘發文宣布離婚，還大方留言表白緋聞前女友郝蕾。（取材自微博）

熱播劇「上陽賦」中飾演太子的郭家銘，日前在微博上發文宣布離婚，他曬出與妻子的合影並配文稱：「我離開了我愛的女人，現在自由，但我渴望溫暖的愛情、想有個家！」引發爭議的是，他還告白前女友郝蕾，隨後刪除微博。對此，郝蕾工作室痛斥炒作，更爆料對方已有男友。

網易娛樂報導，郭家銘在微博宣布離婚，更爆料前妻隱私：「我的婚姻八個月，一直想要個我們的寶寶，可是沒有，我們離婚後，三個月後她和別人有寶寶了！」隨後郭家銘大方表白緋聞前女友郝蕾：「我愛的女人叫郝蕾」。

對此，郝蕾工作室發文回應：「11年前你出賣對你那麼好的姐姐，出庭做偽證、炒作她跟你的所謂緋聞，姐姐從未理過你，也不屑於解釋，因為你實在不值一提。今天你又開始想紅發了瘋？不要拿你的性取向貽笑大方了！為了不影響其他人，我們就不提你的前男友以及前前男友了。也請你尊重和感恩你的男友，如果他不曾是姐姐的閨密，你就沒有機會認識姐姐。」事情發展讓網友相當驚訝。

郭家銘發文宣布離婚，還大方留言表白緋聞前女友郝蕾。（取材自微博）
郭家銘發文宣布離婚，還大方留言表白緋聞前女友郝蕾。（取材自微博）

郭家銘近期因為在「上陽賦」中飾演太子一角而被觀眾所熟知。其實他音樂造詣甚高，5歲開始學鋼琴，16歲進入柴可夫斯基音樂學院；2006年主演電影「我自己的德意志」，成為當時唯一一位被國際艾美獎最佳男演員獎提名的中國演員。

兩年後，24歲的郭家銘獲編劇海岩邀請，主演「新永不瞑目」，一開始搭檔郝蕾，之後女方遭換角，更傳出當時郝蕾深夜經常帶郭家銘去酒吧，根本不在工作狀態。

事後，郝蕾方面暗指郭家銘炒作，兩人反目成仇。而郭家銘因此被網友吐槽「背信棄義」，事業一落千丈。

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