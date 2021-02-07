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身材惹爭議 賈玲：壓力太大才變胖 決心減肥

娛樂新聞組／綜合報導
賈玲指工作壓力大，只能靠吃紓壓。(取材自微博)
賈玲指工作壓力大，只能靠吃紓壓。(取材自微博)

有媒體日前在社交平台發布一段賈玲回應自己身材爭議的一段視頻，她自曝因壓力太大才變胖，還稱要下決心減肥。

貓眼娛樂報導，視頻中，賈玲先是調侃了自己說：「最近自己都覺得自己已經胖得不忍直視了，也知道粉絲們是關心自己的身體健康，但還是給自己找了個理由。」並自稱：「工作壓力太大了，沒有別的方式能讓自己有快樂的途徑，只能靠吃飯來讓自己快樂一些。」

她並對粉絲們保證，等新電影「你好，李煥英」上映之後一定會努力減肥的。

據報導，網友們紛紛在評論區裡留言表示，「主要是擔心你身體，太胖會引起很多病」、「其實不管你胖還是瘦，我們都愛你，我們更希望你健康！」

報導指出，先前，賈玲在參加一檔節目時，就被網友指出了發胖這個問題，身材變化大，下巴也變成了好幾層。

據報導，賈玲很早之前就自曝過發胖的原因，因為一次減肥3天暴瘦了10多公斤，導致免疫力下降，所以必須要按時吃飯，不能因為減肥去惡意控制體重，才導致了現在的變化。

賈玲為了致敬母親，向已經逝去的母親表達愛意的新片「你好，李煥英」也即將公映，這也是賈玲的首次執導的處女作，所以近期也在忙於宣傳中，她難免壓力會大。

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