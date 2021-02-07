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黃曉明甩肉15公斤 「去油成功，重回顏值巔峰」

娛樂新聞組／綜合報導
黃曉明為戲減重15公斤，六塊肌非常明顯。(取材自微博)
黃曉明為戲減重15公斤，六塊肌非常明顯。(取材自微博)

為新戲減重15公斤的黃曉明健身照曝光，照片中，黃曉明赤裸上半身，六塊腹肌和馬甲線十分優越！穿衣文弱，脫衣健碩一組黃曉明的健身照曝光，引發熱議。不少網友表示其「去油成功，重回顏值巔峰」。

搜狐網報導，黃曉明1月中現身山東青島「為愛尖叫之夜」晚會活動，當天黃曉明一襲深藍色西裝，整個人大變樣，狀態非常不好，眼神空洞，整個人顯得虛弱無力，令人隔著屏都感受到他又累又憔悴，而且他臉頰上肉相幾乎變沒。

但沒想到再次亮相，黃曉明「去油」成功。

據報導，之前很多人都吐槽黃曉明真的太油膩了，明明已經沒有當初那樣的演技，反而要出演一些霸道總裁的角色，根本就不合適，不管是角色的人設還是黃曉明的演技都不般配。其實說到底還是因為黃曉明的年齡感確實太強了，到了這個年紀又沒有好好注意身材管理，難免會給人留下這樣的印象，再加上年齡又不符合角色的設置，引來網友的吐槽也是意料之中。

報導指出，但是讓人覺得非常意外的是，不知道從什麼時候開始，黃曉明突然走上了減肥的道路，而且減肥效果非常突出。最開始他在機場現身的時候就有媒體公開了一組近照，當時很多人覺得非常驚訝，萬萬沒想到黃曉明瘦下來之後，居然重新回到了男神的形象。

黃曉明之前沒有好好管理身材。(取材自微博)
黃曉明之前沒有好好管理身材。(取材自微博)

健身 機場 減重

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