曾被拍同遊日本 袁姍姍疑似發文悼念趙英俊

袁姍姍為趙英俊的告別式獻上了花圈。（取材自微博）

中國 歌手趙英俊日前驚傳過世，他的告別儀式在5日舉行，許多明星都低調到場悼念，好友薛之謙更是掩面痛哭；而女星袁姍姍6日則發文，內容感性，似乎在悼念趙英俊。在趙英俊的告別會上，袁姍姍沒有到場但是為他獻上了花圈。

5日趙英俊的告別儀式在北京 舉行，王寶強、黃渤、包貝爾、喬杉、柳岩、陳思成、大鵬等人都到場悼念，薛之謙更被拍到掩面、蹲在地上痛哭的畫面，並頻頻拿衛生紙拭淚，悲傷心情溢於言表；而包貝爾則上前擁抱安慰，最後薛之謙被人攙扶著離開。

趙英俊早前離世。（取材自微博）

趙英俊與薛之謙是相識十幾年的好友，一起創作出「演員」、「下雨了」、「我好像在哪見過你」等歌曲。另據一名曾照顧趙英俊的醫護人員透露，在趙患病期間，薛之謙一路陪著他四處求醫，從聯繫住院到治療的藥物無一不包，就連手術簽字都是薛之謙出面，足見兩人不僅是音樂上的好夥伴，私底下也互相扶持。

另據網易娛樂報導，袁姍姍6日發文稱：「多麼苦難的日子啊，你都已戰勝了他，心懷美好，帶著溫暖，留下記憶」，被認為是在悼念趙英俊。此前，袁姍姍和趙英俊曾被拍到同遊日本 ，疑似戀情曝光，但是兩人都親自否認戀情傳聞。