陳偉霆想拍鐵粉道謝 遭男友誤認偷拍、逼刪圖

陳偉霆個人品牌受歡迎。(取材自微博)

港星陳偉霆在歌壇、戲劇圈都闖出不錯成績，更跨足時尚版圖，創立服裝品牌。近日他在節目上自曝在滑雪 時偶遇穿著自己品牌衣服的女生，於是拍了背影想發文感謝；不料遭到對方男友制止並要求刪除視頻。有網友表示，那個女生現在一定咬牙切齒，「男友永遠是我追星路上的絆腳石。」

網易娛樂報導，陳偉霆去年成立個人品牌「CANOTWAIT_™」，受到不少粉絲追捧。日前，陳偉霆在央視的訪問中透露，曾經在滑雪場看見一位女生身穿自己的品牌，於是跟著她拍了一段背部的視頻，想發微博 感謝對方。

豈料，拍完走開時，有一位男生突然走到他面前，呵斥道：「你來幹嘛的！」陳偉霆回答說「沒幹嘛。」對方繼續質問道：「你為什麼要拍我女朋友？你為什麼要拍她？」陳偉霆趕緊向對方解釋道：「沒有，我覺得她穿的衣服挺好看的。」

對方聞言說︰「不是那個陳偉霆的品牌嗎？我也有呀，你為什麼要拍她？」之後更要求他刪除影片。由於陳偉霆當時戴著眼罩、頭盔，未被對方認出，他也不好意思說自己就是陳偉霆，只好拿出手機 ，當著這位男生的面刪除了視頻。

據悉，這位女生是陳偉霆的粉絲，當日所穿服飾甚至是提前抽籤購買，雖然男友的做法令她有些懊惱，但實際上也是為了保護她。因為這件事受到不少人關注，所以她還特地通過朋友發了一篇長文，大讚陳偉霆人品好、有禮貌，男友後來也稱陳偉霆「很nice」。