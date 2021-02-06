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尷尬了…張柏芝指名搭檔 那英抱頭冏臉婉拒

娛樂新聞組／綜合報導
張柏芝表演唱跳又Rap。(取材自微博)
張柏芝表演唱跳又Rap。(取材自微博)

中國選秀節目「乘風破浪的姐姐2」參賽者、話題更盛第一季，其中張柏芝和那英的互動，因為牽扯謝霆鋒及王菲而備受關注。在最新一集中，張柏芝挑戰唱跳及Rap，更直言想與那英當隊友，卻被那英委婉拒絕，再掀話題。

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近日最新一集節目中，參賽女星要分組對決，張柏芝與袁姍姍等4名姐姐的「理所當然」組，挑戰那英的「在這裡請你隨意」組。張柏芝穿著性感舞衣，展現不俗舞姿，最後Rap時更霸氣說：「我不懂什麼年少輕狂，只懂勝者為王，這是我選擇挑戰那英組的主張，this it。」演出成功，張柏芝感動眼泛淚光，不過最後仍落敗。

那英繞著彎拒絕，讓現場氣氛一度尷尬。(取材自微博)
那英繞著彎拒絕，讓現場氣氛一度尷尬。(取材自微博)

之後重新分配組別時，張柏芝毫不猶豫坦言，「我想去那英姐那組」，發現那英一臉不知所措，也大方地說，「妳可以拒絕」。而獲得參賽女星投票出喜愛排名第一的那英，聞言那英當場雙手抱頭，尷尬地說：「妳先想想吧」，讓現場所有人傻眼，氣氛尷尬。

節目畫面隨即在微博瘋傳，網友被兩人互動笑翻，「那英反應挺真實的，她肯定想和跳舞實力好的組隊、「我覺得柏芝很大氣」、「那姐：走開啊，我還要和菲一起打麻將啊」。張柏芝在參加節目時，就曾透露那英是自己的偶像，儘管對方是前夫現任女友王菲的閨密。

張柏芝 王菲 投票

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