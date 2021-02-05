爆出未婚生女 張碧晨節目被撤 華晨宇工作不斷

爆出未婚生女事件後，張碧晨節目被撤，負評不斷。(取材自微博)

歌手張碧晨、華晨宇爆出未婚生女後，兩人工作際遇大不同。女方節目被撤，負評不斷，男方工作似未受到影響，綜藝節目照錄，還拍了個新廣告。

貓眼娛樂報導，有網友爆料，張碧晨原本錄製好的文聯春晚獨唱節目，已經遭到撤換；觀眾無緣見到她好聽的聲音及精緻打扮過的舞台妝，原因疑似她因未婚生女，缺少正能量。

儘管有節目被撤換，張碧晨參與錄製的央視節目「華彩少年」，好不容易保留了下來，這也是她在風波後的首個公開活動。她在點評環節動情表示，兩個選手互相依賴，表現的很好。

相較女方工作的不順遂，華晨宇在風波後工作似乎沒有受到影響，如常繼續參加了「王牌對王牌」的錄製，依舊是常駐嘉賓。

報導稱，華晨宇還為某個品牌拍攝了廣告，與葛優、迪麗熱巴 、陳飛宇一起拜年，占據了某軟件的開屏時間，工作忙不停。

張碧晨、華晨宇上月底爆出未婚生子，且女方是瞞著男方在分手後偷偷生下孩子，才告知華晨宇實情。華晨宇表示會在沒有婚姻關係的情況下共同養育孩子。外界好其兩人為什麼不結婚？從張碧晨發文「分開期間發生了很大的改變」，推測兩人之間已沒有愛情。