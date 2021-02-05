我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一串心」玉女偶像 沈雁在美逝世 享年60歲

倫敦帝大：20到49歲是助長美疫情擴散禍首

爆出未婚生女 張碧晨節目被撤 華晨宇工作不斷

娛樂新聞組╱綜合報導
爆出未婚生女事件後，張碧晨節目被撤，負評不斷。(取材自微博)
爆出未婚生女事件後，張碧晨節目被撤，負評不斷。(取材自微博)

歌手張碧晨、華晨宇爆出未婚生女後，兩人工作際遇大不同。女方節目被撤，負評不斷，男方工作似未受到影響，綜藝節目照錄，還拍了個新廣告。

貓眼娛樂報導，有網友爆料，張碧晨原本錄製好的文聯春晚獨唱節目，已經遭到撤換；觀眾無緣見到她好聽的聲音及精緻打扮過的舞台妝，原因疑似她因未婚生女，缺少正能量。

儘管有節目被撤換，張碧晨參與錄製的央視節目「華彩少年」，好不容易保留了下來，這也是她在風波後的首個公開活動。她在點評環節動情表示，兩個選手互相依賴，表現的很好。

相較女方工作的不順遂，華晨宇在風波後工作似乎沒有受到影響，如常繼續參加了「王牌對王牌」的錄製，依舊是常駐嘉賓。

報導稱，華晨宇還為某個品牌拍攝了廣告，與葛優、迪麗熱巴、陳飛宇一起拜年，占據了某軟件的開屏時間，工作忙不停。

張碧晨、華晨宇上月底爆出未婚生子，且女方是瞞著男方在分手後偷偷生下孩子，才告知華晨宇實情。華晨宇表示會在沒有婚姻關係的情況下共同養育孩子。外界好其兩人為什麼不結婚？從張碧晨發文「分開期間發生了很大的改變」，推測兩人之間已沒有愛情。

爆出未婚生女事件後，華晨宇節目照錄，還拍了個新廣告。(取材自微博)
爆出未婚生女事件後，華晨宇節目照錄，還拍了個新廣告。(取材自微博)

迪麗熱巴

上一則

「做了決定後起碼不要後悔」 張震：永遠準備面對走下坡的那天

下一則

抗癌11年…白色巨塔金寶京 44歲辭世

延伸閱讀

瘋傳胡歌、劉亦菲已領證結婚 網友不信

瘋傳胡歌、劉亦菲已領證結婚 網友不信
世報線上春晚／世界好聲音最佳造型獎 楊郁婕唱原創曲

世報線上春晚／世界好聲音最佳造型獎 楊郁婕唱原創曲
匹茲堡6日網路春晚

匹茲堡6日網路春晚
張碧晨生女硬起來 駁斥金主包養、不雅片

張碧晨生女硬起來 駁斥金主包養、不雅片

熱門新聞

華晨宇(圖)、蔡徐坤被列二線地位。（取材自微博）

華晨宇、古力娜扎只列二線 「明星等級」讓人跌破眼鏡

2021-01-28 02:30
網瘋傳胡歌、劉亦菲已婚。(取材自微博)

網瘋傳胡歌、劉亦菲去年已領證！年底宣布喜訊

2021-02-04 03:56
曾之喬(左、中)、Jessica(右)都在IG放上Peekaboo ISeeU的穿搭造型。圖／取自IG

人妻女星秀新包太「胸」狠 這讓人眼睛要看哪

2021-01-31 11:12
王祖賢回應色情廣告的留言被挖出。（取材自臉書）

王祖賢驚見裸女 嚇到留言勸：衣服穿好

2021-02-02 02:28
馬可（右）曾在「花千骨」中飾演六界第一美男「殺阡陌」。圖／摘自微博

「花千骨」第一美男認了隱婚2年 演員妻疑似有孕

2021-01-28 12:08
宋仲基帥氣出席上映「勝利號」記者會。圖／摘自Netflix

離婚宋慧喬近2年 宋仲基不忍了首談離婚真實心情

2021-02-04 12:04

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
網瘋傳胡歌、劉亦菲去年已領證！年底宣布喜訊

網瘋傳胡歌、劉亦菲去年已領證！年底宣布喜訊
蓋亞那：信守一中政策 終止台灣辦公室協議

蓋亞那：信守一中政策 終止台灣辦公室協議
隱瞞中國資助又詐領美政府補助 前佛大華裔教授遭起訴

隱瞞中國資助又詐領美政府補助 前佛大華裔教授遭起訴
影／中國威脅 博明：台灣人須團結 可能犧牲、備戰止戰

影／中國威脅 博明：台灣人須團結 可能犧牲、備戰止戰
離婚宋慧喬近2年 宋仲基不忍了首談離婚真實心情

離婚宋慧喬近2年 宋仲基不忍了首談離婚真實心情