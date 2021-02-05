金晨、李易峰「約會」 拉陳偉霆、朱一龍掩護？

李易峰與金晨曾傳過緋聞，近日兩人聚餐還找了其他人當「掩護」。(取材自微博)

之前曾被媒體拍到深夜進出同一公寓畫面的李易峰和金晨，最近再度被拍到「約會」，不過，兩人身旁還有陳偉霆、朱一龍，後兩人疑似是掩護的煙幕彈。

網易娛樂報導，陳偉霆、李易峰、金晨、朱一龍近日被媒體拍到一同聚會，邊吃飯邊熱聊。陳偉霆、金晨、李易峰邊聊天邊大笑，朱一龍則一直安靜吃飯。聚餐結束後幾人又一同乘車前往轟趴館，在門口與工作人員交涉後，便進入館中開始玩耍。隨後金晨也被扒出當天也一同前往。

據報導，李易峰與金晨曾傳緋聞 ，兩人不僅曾一同聚餐，而且金晨在參加「浪姐」時，說自己讀書時唱了一首「約定」火了，後來李易峰就在跨年晚會上唱了「約定」；此外，網友還扒出很多兩人的同框衣服。因此，此番聚餐，有網友質疑兩人拉陳偉霆、朱一龍來打掩護，實則是為了約會。

金晨和李易峰曾在「隱秘而偉大」劇中演情侶，去年被媒體拍到兩人深夜進出同一公寓，也曾被拍到深夜在酒吧聚會，李易峰疑似醉酒，走路被人攙扶。

有媒體向李易峰工作團隊求證，對方表示：「朋友家好友聚會，不用看圖編故事。」金晨也曾在社交平台感嘆：「以後去朋友家吃飯都不敢有異性了。」