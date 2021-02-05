我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一串心」玉女偶像 沈雁在美逝世 享年60歲

倫敦帝大：20到49歲是助長美疫情擴散禍首

金晨、李易峰「約會」 拉陳偉霆、朱一龍掩護？

娛樂新聞組╱綜合報導
李易峰與金晨曾傳過緋聞，近日兩人聚餐還找了其他人當「掩護」。(取材自微博)
李易峰與金晨曾傳過緋聞，近日兩人聚餐還找了其他人當「掩護」。(取材自微博)

之前曾被媒體拍到深夜進出同一公寓畫面的李易峰和金晨，最近再度被拍到「約會」，不過，兩人身旁還有陳偉霆、朱一龍，後兩人疑似是掩護的煙幕彈。

網易娛樂報導，陳偉霆、李易峰、金晨、朱一龍近日被媒體拍到一同聚會，邊吃飯邊熱聊。陳偉霆、金晨、李易峰邊聊天邊大笑，朱一龍則一直安靜吃飯。聚餐結束後幾人又一同乘車前往轟趴館，在門口與工作人員交涉後，便進入館中開始玩耍。隨後金晨也被扒出當天也一同前往。

據報導，李易峰與金晨曾傳緋聞，兩人不僅曾一同聚餐，而且金晨在參加「浪姐」時，說自己讀書時唱了一首「約定」火了，後來李易峰就在跨年晚會上唱了「約定」；此外，網友還扒出很多兩人的同框衣服。因此，此番聚餐，有網友質疑兩人拉陳偉霆、朱一龍來打掩護，實則是為了約會。

金晨和李易峰曾在「隱秘而偉大」劇中演情侶，去年被媒體拍到兩人深夜進出同一公寓，也曾被拍到深夜在酒吧聚會，李易峰疑似醉酒，走路被人攙扶。

有媒體向李易峰工作團隊求證，對方表示：「朋友家好友聚會，不用看圖編故事。」金晨也曾在社交平台感嘆：「以後去朋友家吃飯都不敢有異性了。」

李易峰與金晨曾傳過緋聞，近日兩人聚餐還找了其他人當「掩護」。(取材自微博)
李易峰與金晨曾傳過緋聞，近日兩人聚餐還找了其他人當「掩護」。(取材自微博)

緋聞

上一則

楊冪過年探女兒？前公公冷回3個字

下一則

史上第一人！「黑豹」查德維克鮑斯曼 演員工會獎勇奪4提名

延伸閱讀

追星成功！李易峰「人潮洶湧」緊貼劉德華

追星成功！李易峰「人潮洶湧」緊貼劉德華
鄭爽丟合約！Prada衰事不斷 3個代言人連爆爭議

鄭爽丟合約！Prada衰事不斷 3個代言人連爆爭議
鄭爽代言Prada 8天被解約

鄭爽代言Prada 8天被解約

和好？李小璐帶甜馨滑雪 司機被猜是賈乃亮！

和好？李小璐帶甜馨滑雪 司機被猜是賈乃亮！

熱門新聞

華晨宇(圖)、蔡徐坤被列二線地位。（取材自微博）

華晨宇、古力娜扎只列二線 「明星等級」讓人跌破眼鏡

2021-01-28 02:30
網瘋傳胡歌、劉亦菲已婚。(取材自微博)

網瘋傳胡歌、劉亦菲去年已領證！年底宣布喜訊

2021-02-04 03:56
曾之喬(左、中)、Jessica(右)都在IG放上Peekaboo ISeeU的穿搭造型。圖／取自IG

人妻女星秀新包太「胸」狠 這讓人眼睛要看哪

2021-01-31 11:12
王祖賢回應色情廣告的留言被挖出。（取材自臉書）

王祖賢驚見裸女 嚇到留言勸：衣服穿好

2021-02-02 02:28
馬可（右）曾在「花千骨」中飾演六界第一美男「殺阡陌」。圖／摘自微博

「花千骨」第一美男認了隱婚2年 演員妻疑似有孕

2021-01-28 12:08
宋仲基帥氣出席上映「勝利號」記者會。圖／摘自Netflix

離婚宋慧喬近2年 宋仲基不忍了首談離婚真實心情

2021-02-04 12:04

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
網瘋傳胡歌、劉亦菲去年已領證！年底宣布喜訊

網瘋傳胡歌、劉亦菲去年已領證！年底宣布喜訊
蓋亞那：信守一中政策 終止台灣辦公室協議

蓋亞那：信守一中政策 終止台灣辦公室協議
隱瞞中國資助又詐領美政府補助 前佛大華裔教授遭起訴

隱瞞中國資助又詐領美政府補助 前佛大華裔教授遭起訴
影／中國威脅 博明：台灣人須團結 可能犧牲、備戰止戰

影／中國威脅 博明：台灣人須團結 可能犧牲、備戰止戰
離婚宋慧喬近2年 宋仲基不忍了首談離婚真實心情

離婚宋慧喬近2年 宋仲基不忍了首談離婚真實心情