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棄養重創事業！ 鄭爽被爆與孩子視頻 痛哭說「對不起」

娛樂新聞組／綜合報導
爆料稱鄭爽與兩個孩子已經通過視頻，而她看到孩子的第一句話便是「對不起」。（取材自微博）
爆料稱鄭爽與兩個孩子已經通過視頻，而她看到孩子的第一句話便是「對不起」。（取材自微博）

近日，有知情人爆料鄭爽逐漸在和張恆進行接觸，準備解決孩子的問題，爆料稱鄭爽與兩個孩子已經通過視頻，但是張恆並未出鏡，而鄭爽看到孩子的第一句話便是「對不起」，隨後便痛哭不止，旁邊疑似也有人引導孩子叫媽媽。

網易娛樂報導，鄭爽在被曝棄養孩子後，事業遭受重創，且沒正面回應過。1月26日，張恆父親在代孕棄養事件發生後發聲回應，並曬出兒子張恆與鄭爽的聊天紀錄，再次曝光鄭爽棄養孩子的證據。

在聊天紀錄中顯示，2020年1月4日，鄭爽張恆的小女兒在美國拉斯維加斯出生，張恆曾試圖聯繫鄭爽，但是已被鄭爽拉入黑名單。

不僅如此，張恆表示希望鄭爽饒過孩子，張恆回覆鄭爽，說鄭爽提出的要求張恆都答應。

據報導，從事件發酵至今，兩個孩子的下落牽動著無數網友的心，張恆父親透露目前兩個小孩在美國由張恆和他母親照顧。張恆父親表示，「他很抱歉和後悔自己當時不夠成熟的決定。他也表示一定會擔負起父親的責任，繼續盡心撫養好兩個孩子。」如今看來在雙方的聯絡下，鄭爽似乎也準備積極解決孩子的事情了。

近日，鄭爽再次更換頭像，畫面中為沙灘、大海和日出或日落，有網友猜測其像徵著陽光和希望，還有網友表示：這是事情馬上要落幕的意思嗎？

鄭爽 美國

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